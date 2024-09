Apple dévoilera l’iPhone 16 et les fonctionnalités d’intelligence artificielle « Apple Intelligence » | Apple

Apple devrait dévoiler son dernier iPhone et une série d’autres nouveaux matériels lundi lors de son plus grand événement de lancement de produit de l’année.

L’événement, qui se déroule au siège d’Apple à Cupertino, en Californie, se déroule sous le slogan « It’s Glowtime » (C’est l’heure de l’éclat) et le logo de l’entreprise est entouré d’une aura colorée. De nouvelles couleurs pour l’iPhone et d’autres produits Apple sont également disponibles. selon les rumeurs, il viendrait.

Le lancement des produits d’Apple cet automne est devenu l’un des événements annuels les plus importants de l’entreprise, car il présente généralement une série de nouveaux appareils et donne le ton pour la saison des achats de fin d’année, la période la plus chargée et la plus rentable pour Apple. Ces nouveaux produits sont régulièrement la cause d’immenses spéculations au sein de l’industrie technologique et parmi les fans de l’entreprise.

À l’approche de l’événement, des rapports ont circulé sur le changement d’Apple des écrans LCD aux écrans OLEDet des rumeurs concernant un bouton photo dédié ont largement circulé. Les premières informations sur l’événement prédisaient également que le géant de la technologie allait développer ses fonctionnalités d’IA « Apple Intelligence ».

Plus tôt cette année, lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC) d’Apple, l’entreprise a annoncé une série de moyens par lesquels elle comptait intégrer des fonctionnalités d’intelligence artificielle à ses produits et services. L’une des révélations les plus importantes a été un partenariat avec OpenAI pour fusionner la technologie ChatGPT avec l’assistant vocal Siri d’Apple, les dirigeants promettant un mode d’interaction plus « naturel ».

Les annonces d’Apple lors de son événement WWDC et ses promesses d’inclure davantage d’intelligence artificielle ont été un tournant pour l’entreprise après avoir tardé plus longtemps que ses concurrents tels que Microsoft à lancer des outils d’IA destinés aux consommateurs. L’hésitation de l’entreprise à déployer de nouvelles fonctionnalités d’IA générative avait auparavant été une source de frustration pour les investisseurs et les analystes attendant la sortie de sa propre version de la technologie.

Le cours de l’action d’Apple a considérablement augmenté cette année, l’enthousiasme du marché pour l’IA générative et la croissance des revenus ayant soutenu les grandes valeurs technologiques. Cependant, l’entreprise a dû faire face à une baisse mondiale des ventes de smartphones ces dernières années, ainsi qu’à une baisse des ventes de smartphones. la montée des rivaux comme Huawei sur les marchés clés, notamment la Chine. Huawei devrait lancer sa propre gamme de nouveaux produits dans les heures qui suivront l’événement d’Apple.

Le ministère de la Justice américain a également engagé une action en justice contre Apple, qui accuse l’entreprise d’avoir établi et maintenu un monopole illégal sur le marché des smartphones. Apple a rejeté les accusations dans cette affaire, qui pourrait prendre des années à être tranchée.