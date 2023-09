Apple dévoilera l’iPhone 15 : voici ce qu’il faut savoir

Apple devrait dévoiler son prochain iPhone mardi lors de ce qui est devenu un rite annuel de fin d’été visant à donner à davantage de personnes davantage de raisons d’acheter le produit phare du pionnier de la technologie.

La vitrine au siège social d’Apple à Cupertino en Californie intervient alors que la société est embourbée dans une légère récession qui a vu ses ventes chuter par rapport à l’année dernière pendant trois trimestres consécutifs – la direction signalant qu’un autre ralentissement est probable au cours du trimestre en cours, qui sera plafonné avec le sortie de sa gamme iPhone 15. Ce malaise est l’une des principales raisons pour lesquelles le cours de l’action Apple a chuté de près de 10 % depuis la mi-juillet, ramenant la valeur boursière de l’entreprise en dessous du seuil de 3 000 milliards de dollars qu’elle a atteint pour la première fois au début de l’été.

Comme cela a été le cas avec Apple et d’autres fabricants de smartphones, le prochain modèle ne devrait pas faire de progrès technologiques majeurs. La gamme de choix d’iPhone 15, qui s’étendra probablement des modèles de base moins chers aux versions premium plus chères, devrait consister principalement en des avancées progressives en matière de puces, de batterie et d’appareils photo de l’appareil.

L’un des changements les plus importants qu’Apple devrait annoncer est une nouvelle façon de recharger les modèles d’iPhone 15 et les générations futures. La société devrait passer à la norme de câble USB-C, déjà largement utilisée sur de nombreux appareils, notamment ses ordinateurs Mac et plusieurs de ses iPad.

Apple est contraint de commencer à supprimer progressivement les câbles de port Lightning qu’il a déployés en 2012 avec la sortie de l’iPhone 5 en raison d’un mandat que les régulateurs européens imposeront en 2024. Il n’est pas clair si Apple limitera dans un premier temps le passage à l’USB-C. ports vers des modèles spécialement conçus pour le marché européen ou effectuez le changement dans le monde entier.

Si Apple décide qu’il est temps d’abandonner les câbles avec port Lightning dans le monde entier, la transition ne sera peut-être pas trop gênante pour la plupart des consommateurs. En effet, les câbles USB-C sont déjà si largement utilisés sur une gamme d’ordinateurs, de smartphones et d’autres appareils que de nombreuses personnes les possèdent peut-être déjà. Le passage aux câbles USB-C pourrait même être une décision populaire puisque cette norme charge généralement les appareils plus rapidement et offre également des vitesses plus rapides pour les transferts de données.

Les modèles de base de l’iPhone 15 peuvent également être repensés pour inclure une découpe changeante sur l’écran d’affichage qu’Apple appelle son « Dynamic Island » pour les notifications d’applications – un look qui a été introduit avec les appareils Pro et Pro Max de l’année dernière.

Si la rumeur se confirme, les iPhone 15 Pro et Pro Max de cette année pourraient être équipés d’un téléobjectif de type périscope qui améliorera la qualité des photos prises à grande distance. Le téléobjectif pourrait se vanter d’un zoom optique 6x, ce qui serait toujours en retard par rapport au zoom optique 10x du Galaxy S22 Ultra haut de gamme de Samsung, mais constituerait une mise à niveau significative par rapport au zoom optique 3x de l’iPhone 14 Pro et Pro Max.

L’appareil photo amélioré est l’une des raisons pour lesquelles Apple devrait également augmenter les prix des Pro et Pro Max. L’iPhone 14 Pro commence à 1 000 $ US tandis que le Pro Max commence à 1 100 $ US. Les analystes pensent que les versions iPhone 15 de ces modèles pourraient coûter entre 100 et 200 dollars supplémentaires, testant ainsi le montant que les consommateurs sont prêts à payer pour ces appareils à un moment où l’inflation post-pandémique pèse davantage sur les budgets des ménages.

Outre ses nouveaux iPhones, Apple profite également généralement de cette vitrine annuelle pour dévoiler sa prochaine génération de montres intelligentes, un produit qui a fait ses débuts il y a près de dix ans. L’arrivée des nouveaux iPhones ouvre également la voie à la prochaine version du logiciel qui alimente l’appareil.

Ce système d’exploitation, iOS 17, sera disponible en téléchargement gratuit pour les générations précédentes plus tard ce mois-ci et inclura de nouvelles fonctionnalités telles que la possibilité de lire en temps réel une transcription d’un message laissé lors d’un appel sans réponse avec la possibilité de décider pour parler à la personne en ligne avant la fin de la messagerie vocale.