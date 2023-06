Apple dévoile WatchOS 10 avec des widgets et des capacités de suivi de la santé mentale

Pomme a dévoilé aujourd’hui son tout nouveau système d’exploitation portable, watchOS 10 à la WWDC. La dernière itération de watchOS apporte des applications repensées, une nouvelle pile intelligente pour afficher les widgets pertinents et de nouveaux cadrans de montre. Il ajoute également de nouvelles mesures et vues d’entraînement. De plus, il permet aux utilisateurs de coupler automatiquement une Apple Watch à des accessoires de cyclisme compatibles Bluetooth, tels que des wattmètres, des capteurs de vitesse et des capteurs de cadence. Grâce aux nouvelles fonctionnalités Maps de watchOS 10, les randonneurs peuvent voir les informations sur les sentiers et les points de départ directement depuis leur poignet. Apple Watch prend également en charge les capacités de suivi de l’humeur et des émotions avec la dernière mise à jour. La mise à jour de watchOS 10 sera disponible pour les développeurs en version bêta aujourd’hui, tandis qu’une version publique est attendue plus tard cet automne.

Avec une interface et des applications repensées, watchOS 10 offre de nouvelles façons de naviguer et d’accéder rapidement au contenu. Les applications Apple Watch telles que Météo, Bourse, Accueil, Cartes, Messages, Horloge mondiale et autres utilisent désormais une plus grande partie de l’affichage. Apple a réorganisé l’application Activity sur Apple Watch et l’application Fitness sur iPhone pour surveiller les mouvements quotidiens.

Le watchOS 10 ajoute des widgets, mais au lieu d’encombrer l’écran d’accueil, ils seront disponibles via une pile intelligente. Tourner la couronne numérique ouvrira la pile de widgets et les utilisateurs pourront les parcourir pour obtenir des données rapides. Le bouton latéral peut être utilisé pour accéder au centre de contrôle et un double-clic sur la couronne numérique permet de revenir à toutes les applications utilisées récemment. Cette fois, Apple ajoute deux nouveaux cadrans de montre – Palette et Snoopy – à son portable. L’ancien temps d’affichage dans différentes couleurs en utilisant trois couches distinctes qui se chevauchent.

Pour les amateurs de fitness, watchOS 10 apporte de nouvelles fonctionnalités de cyclisme à l’Apple Watch. L’entraînement cycliste s’affichera sous forme d’activité en direct sur l’iPhone. En outre, Apple a également optimisé les vues d’entraînement pour la taille d’affichage de l’iPhone. La dernière mise à jour permet à Apple Watch de se connecter automatiquement aux accessoires de cyclisme compatibles Bluetooth, tels que les wattmètres, les capteurs de vitesse et les capteurs de cadence.

Apple a également introduit de nouvelles fonctionnalités pour les randonneurs. watchOS 10 affichera un dernier point de cheminement de connexion cellulaire – le dernier endroit avec réception cellulaire – et le dernier point de cheminement d’appel d’urgence pour estimer l’itinéraire que l’appareil a eu la dernière connexion au réseau de tout opérateur disponible. Apple Maps commencera à afficher une nouvelle carte topographique avec des courbes de niveau, un ombrage des collines, des détails d’élévation et des points d’intérêt aux États-Unis. Les utilisateurs peuvent également rechercher des sentiers et des points de départ à proximité.

Avec WatchOS 10, Apple commence également à prêter attention au bien-être mental des utilisateurs. Avec l’application Mindfulness dans la dernière version du système d’exploitation, les porteurs peuvent enregistrer leurs émotions momentanées et leurs humeurs quotidiennes. Les utilisateurs peuvent faire défiler la couronne numérique à travers différentes formes pour choisir comment ils se sentent et décrire leurs sentiments.

Pendant ce temps, avec l’aide d’un capteur de lumière ambiante, Apple Watch peut désormais mesurer le temps passé à la lumière du jour. Ce détail apparaîtra dans l’application Santé sur iPhone ou iPad. Les enfants peuvent utiliser Family Setup pour coupler leur Apple Watch aux unités iPhone de leurs parents.

Outre iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 et watchOS 10, Apple a également annoncé aujourd’hui tvOS 17. Le dernier logiciel apporte FaceTime à l’Apple TV. Il est livré avec un nouveau centre de contrôle et ajoute la prise en charge de Dolby Vision 8.1. Avec tvOS 17, les utilisateurs d’Apple TV 4K peuvent lancer des appels directement depuis Apple TV via l’application FaceTime, ou démarrer des appels sur iPhone ou iPad, et les transférer sur Apple TV.