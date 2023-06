Apple dévoile watchOS 10 avec de nouvelles fonctionnalités pour la santé mentale et la santé visuelle

Pomme a dévoilé aujourd’hui la dernière mise à jour de ses appareils portables Watch, l’Apple watchOS 10, qui comprendra de nouveaux outils de santé mentale, de santé visuelle et de remise en forme.

Le watchOS 10 permettra aux utilisateurs d’enregistrer leurs émotions et leurs humeurs quotidiennes via l’application Mindfulness. Les utilisateurs pourront tourner la couronne numérique pour sélectionner une forme pour décrire et suivre leurs sentiments.

Les évaluations de la dépression et de l’anxiété couramment utilisées seront également disponibles dans l’application Santé. Les utilisateurs peuvent créer un PDF avec les résultats de l’évaluation et se connecter et partager ces résultats avec les ressources en santé mentale de leur région.

De nouvelles fonctionnalités axées sur la condition physique pour le cyclisme seront disponibles, notamment des rappels d’entraînement et la détection des chutes. Lorsqu’un entraînement cycliste commence, l’écran de l’iPhone de l’utilisateur affiche automatiquement le début d’une activité en direct et affiche la fréquence cardiaque, l’altitude, le parcours, les entraînements personnalisés et les vitesses de cyclisme.

Un autre aspect du nouveau watchOS se concentre sur la santé visuelle, permettant aux utilisateurs de mesurer le temps passé à l’extérieur, ce qui dit la société peut contribuer à la santé physique et mentale, notamment en augmentant le risque de myopie avec une exposition accrue au soleil. Les données relatives au temps passé à l’extérieur seront consultables via l’application Santé sur iPhone ou iPad.

La montre comprendra également un ajout à l’application des médicaments, où des rappels de suivi peuvent être envoyés 30 minutes après l’heure prévue pour laquelle les utilisateurs étaient censés enregistrer un médicament.

Apple a également annoncé ses mises à jour iOS17 et iPadOS17, qui comprendront une application Santé mise à jour qui aide les utilisateurs à déterminer si des facteurs liés au mode de vie, tels que le sommeil ou l’exercice, peuvent contribuer à leur état d’esprit.

De plus, le géant de la technologie a annoncé des fonctionnalités sur iPhone et iPad qui utilisent la caméra TrueDepth, la même caméra utilisée avec sa technologie FaceID, pour mesurer à quelle distance un utilisateur tient son téléphone de ses yeux. Les utilisateurs seront encouragés à tenir l’appareil à plus de 12 pouces si l’appareil photo a déterminé qu’il a été tenu trop près du visage d’un utilisateur pendant une période prolongée.

Enfin, le géant de la tech a dévoilé la plateforme Apple Vision Pro et visionOS, un casque de réalité augmentée. Le Vision Pro inclut le divertissement et l’audio spatial, les méthodes de collaboration et l’enregistrement vidéo en temps réel, parmi de nombreuses autres fonctionnalités.

L’appareil utilise Optic ID pour scanner les yeux afin de déverrouiller l’appareil. La technologie de suivi oculaire permet également le paiement via le regard oculaire, bien que la société affirme que le regard oculaire est privé pour les développeurs d’applications pour la confidentialité des utilisateurs. Le casque AR sera disponible au début de l’année prochaine et commencera à 3 499 $.

LA GRANDE TENDANCE

En 2020, AliveCor, une société de dispositifs médicaux qui fabrique des ECG personnels, a poursuivi Apple, alléguant les outils que le géant de la technologie a inclus dans sa montre de série 4 et a ensuite enfreint les brevets d’AliveCor.

En mars de l’année dernière, AliveCor a déposé une costume antitrust face au géant de la tech, des mois après Apple a poursuivi AliveCoralléguant une contrefaçon de brevet.

En décembre, l’Office américain des brevets et des marques Commission de première instance et d’appel des brevets a déterminé que trois brevets AliveCor pour la détection de maladies cardiaques telles que les arythmies cardiaques n’étaient pas brevetables.

Plus tard ce mois-là, la Commission du commerce international des États-Unis a statué que Les montres Apple dotées de la fonctionnalité ECG ont violé deux brevets AliveCor.

L’ITC publié une ordonnance d’exclusion limitée interdisant de nouvelles importations et une ordonnance de cesser et de s’abstenir contre Apple. Il a également fixé une caution de 2 dollars par unité importée ou vendue pendant la période d’examen présidentiel. Cependant, l’exécution des ordonnances, y compris la caution, a été suspendue jusqu’à ce que l’affaire devant la Commission de première instance et d’appel des brevets de l’Office américain des brevets et des marques soit résolue.

En février, la décision de l’ITC autorisé l’examen présidentielBiden autorisant le maintien de la décision de l’ITC, et les entreprises se battent toujours devant les tribunaux.