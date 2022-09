Apple dévoile une nouvelle gamme de produits, dont le dernier modèle d’iPhone

La dernière gamme d’iPhone d’Apple sera dotée de meilleurs appareils photo, de processeurs plus rapides et d’une batterie plus durable, le tout aux mêmes prix que les modèles de l’année dernière, malgré la pression inflationniste qui a fait grimper le coût de nombreux autres articles de tous les jours.

Cette décision de tarification, révélée mercredi lors du premier événement produit en personne d’Apple en trois ans, a été une légère surprise. De nombreux analystes ont prédit qu’Apple demanderait à ses fervents fans de payer jusqu’à 15 % de plus pour aider à compenser la hausse des coûts de nombreux composants.

Le battage entourant les nouveaux modèles d’iPhone 14 d’Apple fait partie d’un rituel post-Fête du travail que l’entreprise organise chaque année depuis plus d’une décennie. L’événement de mercredi a eu lieu sur le campus de la société à Cupertino, en Californie, dans un théâtre nommé d’après le cofondateur de la société, Steve Jobs.

Après que le PDG d’Apple, Tim Cook, soit monté sur scène, la majeure partie de l’événement consistait en une présentation vidéo préenregistrée que la société avait perfectionnée lors d’événements précédents organisés pendant la pandémie.

Pendant plusieurs années, les nouveaux iPhones d’Apple ont principalement présenté des mises à niveau progressives des appareils photo et de la durée de vie de la batterie, et les modèles de cette année n’ont pas fait exception. Le prix de l’iPhone 14 standard commencera à 799 $ US ou 1099 $ au Canada; l’iPhone 14 Pro Max de luxe commencera à 1099 $ US et 1 549 $ au Canada.

Ces prix de base n’ont pas changé, dans les deux pays, bien que les versions améliorées – et les prix des modèles de base dans d’autres pays – coûteront plus cher que la dernière fois.

Parmi les dernières améliorations figure un appareil photo de 48 mégapixels dans les modèles Pro et Pro Max qui, selon la société, produira des images particulièrement nettes. Les versions iPhone 13 des Pro et Pro Max sont équipées d’appareils photo de 12 mégapixels. Les modèles haut de gamme de cette année auront également des écrans toujours allumés qui resteront allumés même lorsque l’appareil est verrouillé, une fonctionnalité qui est depuis longtemps disponible sur de nombreux smartphones alimentés par le logiciel Android de Google.

À partir de novembre, tous les modèles d’iPhone 14 pourront envoyer des messages SOS via une nouvelle fonctionnalité satellite – une mesure de sécurité destinée à permettre aux utilisateurs de demander de l’aide lorsqu’ils se trouvent dans des régions éloignées sans connexion sans fil.

Tous les modèles d’iPhone 14 comprendront également un capteur de mouvement capable de détecter les accidents de voiture graves et de se connecter automatiquement aux services d’urgence.

Avec une inflation toujours à son plus haut niveau en 40 ans, les consommateurs ont réduit leurs dépenses sur de nombreux articles discrétionnaires. Cela contribue probablement à une récente baisse des ventes de smartphones, bien que l’iPhone se soit bien mieux comporté que les appareils Android concurrents.

L’impact de l’inflation

La baisse des perspectives de ventes a incité la société de recherche International Data Corp. à prévoir une baisse mondiale des livraisons de smartphones de 6,5 % en 2022, soit près du double de la baisse de 3,5 % qu’elle avait estimée il y a quelques mois. Malgré cette baisse anticipée des ventes, le prix moyen des nouveaux smartphones devrait terminer cette année environ 6% plus élevé que l’année dernière, a estimé IDC.

En maintenant les prix des iPhones au même niveau, Apple court le risque potentiel de saper ses bénéfices si l’inflation fait grimper ses propres coûts. C’est un succès que l’entreprise pourrait facilement se permettre, étant donné qu’elle a réalisé des bénéfices de 44 milliards de dollars américains au cours du premier semestre de cette année.

Apple pourrait également finir par grossir ses résultats si davantage de consommateurs cherchant à mettre à niveau leurs appareils mobiles se tournent vers les modèles haut de gamme Pro et Pro Max, qui génèrent des marges bénéficiaires plus importantes que les modèles moins chers. Et il semble qu’Apple anticipe qu’un nombre croissant de consommateurs seront prêts à payer 200 à 300 dollars supplémentaires pour les versions de luxe de l’iPhone 14, a déclaré Daniel Ives, analyste chez Wedbush Securities.

Le cours de l’action Apple a gagné 1 % mercredi pour clôturer à 155,96 $.

Les consommateurs ont déjà acheté des iPhones cette année, même si Apple facture parmi les prix les plus élevés de l’industrie. Apple a vendu environ 106 millions d’iPhones au cours du premier semestre de cette année, soit une augmentation de 8 % par rapport à la même période l’an dernier, selon Canalys, une autre société de recherche.

L’analyste de Forrester, Thomas Husson, a salué la nouvelle gamme pour ses puces plus rapides, sa conception améliorée et “certaines fonctionnalités innovantes supplémentaires”.

L’Apple Watch Series 8 de la société, quant à elle, comprendra un nouveau capteur de température destiné à aider les femmes à suivre rétrospectivement leurs cycles d’ovulation en plus de la fonction de détection de collision qui fait également ses débuts sur l’iPhone 14. Le prix de la dernière Apple Watch, disponible en magasin en septembre .16, commencera à 399 $, le même que le modèle de l’an dernier.

Dans un effort pour élargir l’attrait de la technologie portable, Apple déploie un modèle Watch Ultra conçu pour être plus durable et offrant une variété de fonctionnalités spéciales adaptées aux randonneurs, plongeurs et autres amateurs de plein air. La Watch Ultra, disponible dans les magasins le 23 septembre, aura un prix premium de 799 $.

L’analyste de CCI Insight, Leo Gebbie, a prédit que l’Ultra sera en concurrence avec les marques de montres de sport existantes comme Garmin et certains horlogers suisses de luxe qui commercialisent leurs produits autour des sports extrêmes.

Apple a également dévoilé sa prochaine génération d’écouteurs sans fil, les AirPods Pro 2, qui maintiendront également un prix de départ de 249 $ US.