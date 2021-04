Le chipset M1 interne d’Apple pour les ordinateurs ne se limite plus aux MacBook et Mac mini. Aujourd’hui, la société a dévoilé le nouvel iMac avec M1.

C’est un ordinateur très coloré – en fait, il sera proposé dans sept teintes différentes: vert, jaune, orange, rose, violet, bleu et argent. Il est livré avec la puce ARM d’Apple, avec huit cœurs de processeur et 7 ou 8 cœurs de processeur graphique selon la configuration que vous choisissez, mais il existe également de nombreuses autres mises à niveau.

Par exemple, la webcam est 1080p, elle dispose de six haut-parleurs intégrés, dont deux paires de woofers à annulation de force, prenant en charge l’audio spatial avec Dolby Atmos et un réseau de trois microphones de «qualité studio». Les micros sont spécialement positionnés pour réduire les interférences du reste du système, et ils ont également une formation de faisceau directionnelle.

L’ordinateur n’a que 11,5 mm d’épaisseur et l’écran 23,5 « 4.5K Retina Display avec 11,3 millions de pixels, 500 nits de luminosité maximale, prise en charge des couleurs P3 1B et technologie True Tone pour ajuster automatiquement la température de couleur en fonction de votre environnement. Revêtement antireflet « leader de l’industrie ».

Le chipset M1 permet des performances du processeur jusqu’à 85% plus rapides et des performances GPU jusqu’à 50% meilleures que les graphiques discrets les plus puissants de l’ancien iMac 21,5 « le plus rapide. Dans certaines applications, le GPU est en fait deux fois plus rapide que le petit iMac précédent. modèle, et vous bénéficiez également d’un apprentissage automatique 3 fois plus rapide.

Chaque nouvel iMac a deux ports Thunderbolt et Wi-Fi 6. La version la plus chère offre deux ports USB-C supplémentaires et dispose également d’un port Ethernet 1 Gbps, qui est quelque peu étrangement placé dans la brique de l’adaptateur secteur. En parlant de cela, le câble qui va de cet adaptateur à l’ordinateur se connecte magnétiquement, dans un toucher soigné.

En parlant de tactile, vous pouvez obtenir un Magic Keyboard de couleur assortie avec Touch ID pour votre nouvel iMac, dans la première implémentation sans fil au monde du système d’authentification biométrique. Le clavier dispose d’une puce de sécurité dédiée qui communique directement avec Secure Enclave dans le M1, créant un canal crypté de bout en bout pour vos données d’empreintes digitales.

Le nouvel iMac avec M1 (CPU 8 cœurs et GPU 7 cœurs) commence à 1299 $ en quatre couleurs (vert, rose, bleu et argent), livré avec un Magic Keyboard et une Magic Mouse de couleur normale.

Il existe une version de vente incitative pour 1499 $ que vous pouvez avoir dans les sept teintes. Celui-ci dispose d’un processeur à 8 cœurs et d’un GPU à 8 cœurs, et est livré avec le nouveau Magic Keyboard de couleur assortie avec Touch ID et une Magic Mouse. Les deux itérations ont 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go.

Le nouvel iMac avec M1 sera disponible en précommande le 30 avril et commencera à arriver aux clients dans la seconde moitié de mai.

La source