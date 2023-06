Apple dévoile un MacBook Air 15 pouces avec processeur M2

C’est arrivé – le MacBook Air est maintenant disponible dans une taille très attendue de 15 pouces. C’est 15,3 pouces pour être précis, et Apple dit que le nouvel écran Retina a 500 nits de luminosité et 1 milliard de couleurs.

Les lunettes autour de l’écran sont fines de 5 mm et une caméra 1080p est installée dans une encoche.

Le 15 pouces Air mesure 11,5 mm d’épaisseur et ne pèse que 1,496 kg. Apple proposera la nouvelle machine en quatre couleurs – minuit, starlight, space gray et silver.

Le MacBook Air 15 pouces contient une puce M2, tout comme le modèle 13 pouces, avec un processeur à 8 cœurs (4 performances et 4 cœurs efficaces), un GPU à 10 cœurs et un moteur neuronal à 16 cœurs. L’ordinateur portable démarre avec 8 Go de mémoire unifiée mais peut être configuré avec jusqu’à 24 Go.

La puce M2 permettra à l’Air de 15 pouces de fonctionner jusqu’à 18 heures avec une charge.

Si vous voulez les comparaisons ambiguës habituelles d’Apple, le nouveau MacBook Air 15 pouces est 12 fois plus rapide que le « MacBook Air Intel le plus rapide », et deux fois plus rapide que le « PC portable 15 pouces le plus vendu avec un processeur Core i7 ». .

Le MacBook Air 15 pouces dispose de deux ports USB-C Thunderbolt, d’un port de charge MagSafe et d’une prise casque 3,5 mm. L’ordinateur portable contient 3 microphones et 6 haut-parleurs.

Vous pouvez commander l’Air 15 pouces dès aujourd’hui, à partir de 1 299 $ (1 199 $ pour l’éducation). Les expéditions débuteront la semaine prochaine.