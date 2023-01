Apple dévoile M2 Pro et M2 Max : plus de cœurs CPU et GPU, plus de cache L2, plus de mémoire unifiée

Lorsque Apple a dévoilé le chipset M2 en juin de l’année dernière, il a apporté 18 % de performances CPU et 35 % de performances GPU par rapport au M1 d’origine. Cependant, le M2 n’était disponible que dans une seule configuration – 8 cœurs de processeur et 10 cœurs de GPU.

Aujourd’hui, Cupertino lève le voile sur deux puces plus puissantes, les M2 Pro et M2 Max, qui s’empilent sur plus de cœurs et ajoutent un support pour plus de mémoire. Apple a également annoncé deux nouveaux produits construits avec les nouvelles puces, MacBook Pro (14″ et 16″) et Mac mini, ceux-ci sont couverts dans un article séparé.

Le chipset Apple M2 Pro est construit sur un nœud 5 nm de deuxième génération et comporte 40 milliards de transistors, 20 % de plus que le M1 Pro. La nouvelle puce prend également en charge jusqu’à 32 Go de mémoire unifiée avec une bande passante de 200 Go/s.

Le M2 Pro dispose de 10 ou 12 cœurs de processeur – 6 ou 8 cœurs hautes performances plus 4 cœurs haute efficacité – ainsi que jusqu’à 19 cœurs GPU, plus un cache L2 plus grand.









Configuration du processeur et du processeur graphique Apple M2 Pro

Cela se traduit par des performances CPU jusqu’à 20 % supérieures par rapport au M1 Pro (10 cœurs) et des performances GPU 30 % supérieures.

La puce Apple M2 Max compte 67 milliards de transistors, trois fois plus que la base M2. En outre, il prend en charge jusqu’à 96 Go de mémoire unifiée (4x ce que le M2 peut gérer) fonctionnant à 400 Go/s (deux fois plus rapide que le M2 Pro).

Le processeur est le même que la version 12 cœurs du M2 Pro. Le GPU est deux fois plus grand avec 38 cœurs, le cache L2 est encore plus grand.









Configuration du processeur et du processeur graphique Apple M2 Max

Le M2 Pro et le M2 Max partagent du matériel. Les deux utilisent un moteur neuronal à 16 cœurs capable de 15,8 TOPS, 40 % plus rapide que la génération précédente. Ils ont également des moteurs d’encodage/décodage vidéo intégrés et des moteurs ProRes – un de chaque dans le Pro, deux de chaque dans le Max. Cela signifie que les puces peuvent gérer plusieurs flux vidéo 4K et 8K en utilisant ProRes, HEVC et H.264.

Les nouveaux MacBook Pro utilisant les puces M2 Pro et M2 Max peuvent durer jusqu’à 22 heures sur une seule charge. Les anciens MacBook Pro basés sur M1 ont culminé à 21 heures.

Source