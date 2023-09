Apple dévoile les plans de stockage iCloud Plus les plus importants (et les plus chers) : ce qu’il faut savoir

Apple a dévoilé cette semaine deux nouveaux forfaits de stockage numérique iCloud Plus pour les utilisateurs : un pouvant contenir jusqu’à 6 To et un pouvant contenir jusqu’à 12 To. Les nouveaux forfaits devraient être disponibles à l’achat à partir du lundi 18 septembre et augmenteront considérablement la quantité d’espace de stockage qu’un utilisateur peut acheter auprès d’Apple.

Ces forfaits offrent le plus d’espace supplémentaire aux utilisateurs Apple et sont proposés aux prix les plus élevés. Pour les utilisateurs Apple basés aux États-Unis, le forfait 6 To coûtera 29,99 $ par mois et le forfait 12 To coûtera 59,99 $ par mois. Apple a déclaré dans un communiqué de presse que les nouveaux forfaits seraient « idéals pour les utilisateurs disposant de grandes bibliothèques de photos et de vidéos ou pour ceux utilisant le partage familial ».

Comprendre la quantité de stockage numérique dont vous avez besoin peut être délicat. Chaque iCloud votre compte reçoit automatiquement 5 Go d’espace avant de devoir payer pour de l’espace supplémentaire, facturé sous la forme d’un abonnement mensuel. Si la plupart de vos photos ou vidéos sont enregistrées sur vos appareils Apple, vous avez probablement reçu des avertissements indiquant que vous êtes sur le point de manquer d’espace et avez pensé à effectuer une mise à niveau. Mais comment savoir de la quantité de stockage dont vous avez besoin et quand il est temps d’acheter un forfait payant ?

La réponse courte : cela dépendra de l’espace supplémentaire dont vous avez besoin et du montant que vous êtes prêt à payer. Prendre des photos et des vidéos utilise de l’espace de stockage, et plus la qualité de ces photos et vidéos est élevée, plus elles occupent de l’espace de stockage. Avec les iPhones offrant désormais la possibilité d’enregistrer des vidéos 4K à 60 images par seconde, vous pouvez utiliser votre stockage numérique à un rythme alarmant. Heureusement, avec ces deux nouveaux forfaits, Apple offre aux utilisateurs encore plus d’options pour leurs besoins de stockage.

Apple a présenté les nouveaux plans à la fin de son événement « Wonderlust » de septembre 2023. Pomme; capture d’écran de Katelyn Chedraoui/CNET

Bien entendu, en matière de stockage numérique, Apple n’est pas le seul acteur en ville. Google, Microsoft, Amazon et Dropbox proposent tous des solutions de stockage numérique populaires. Par exemple, les prix de Google pour ses forfaits 200 Go et 2 To sont identiques à ceux d’Applemais son forfait de niveau le plus bas offre 100 Go pour 1,99 $ par mois, et son forfait gratuit offre trois fois plus d’espace libre que celui d’Apple.

Mais si vous possédez tous ou la plupart des appareils Apple, vous souhaiterez probablement vous en tenir à iCloud. Sa compatibilité entre les appareils facilite la répartition de l’espace supplémentaire sur votre iPhone, votre montre et votre Mac, ainsi que la mise à jour et la recherche de la version la plus récente de vos fichiers sur tous les appareils. De plus, si vous avez déjà tous vos fichiers sur vos appareils Apple, déplacer ces photos et fichiers vers un autre service peut être un casse-tête à éviter.

Pomme; capture d’écran de Katelyn Chedraoui/CNET

Le niveau le plus bas d’Apple vous offre 50 Go, soit 10 fois la quantité d’espace libre pour 99 cents par mois pour les utilisateurs américains. En règle générale, ce plan est populaire pour les utilisateurs qui ont besoin d’un peu de marge de manœuvre supplémentaire dans leurs classeurs numériques ou qui ne veulent pas avoir à s’inquiéter de manquer d’espace de si tôt. Le plan de niveau suivant représente un grand pas en avant jusqu’à 200 Go, un plan de niveau intermédiaire pour 2,99 $ par mois. Ce plan est un bon choix pour les familles partageant un espace de stockage sous un seul identifiant Apple, car il offre beaucoup d’espace.

Le passage du plan de niveau intermédiaire de 200 Go au plan de niveau 2 To est énorme. Pour référence, un téraoctet équivaut à 1 000 gigaoctets. Le plan de 2 To constitue donc un énorme pas en avant en termes d’espace disponible. Ce forfait, actuellement au prix de 9,99 $ par mois, est une autre option pour les familles ou les comptes comportant plusieurs utilisateurs, en particulier pour les personnes qui aiment prendre beaucoup de vidéos.

Nous ne savons pas encore quel effet auront, le cas échéant, les nouveaux forfaits 6 To et 12 To sur les trois forfaits existants, notamment sur les prix. Pour l’instant, Apple a présenté ces nouvelles options comme un moyen de continuer à augmenter le plafond numérique de votre espace de stockage iCloud – des options qui pourraient faire en sorte que le prix plus élevé en vaille la peine pour les personnes qui travaillent avec de nombreux médias.