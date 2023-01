Apple dévoile le nouveau MacBook Pro avec chipset M2 Pro et M2 Max

Après des rumeurs d’une annonce surprise sur le Web hier, Apple a officiellement dévoilé les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces de nouvelle génération aux côtés du premier Mac Mini basé sur Apple Silicon.

Les principales caractéristiques de la nouvelle gamme MacBook Pro incluent jusqu’à 96 Go de mémoire unifiée, la prise en charge des écrans externes 8K via HDMI, la prise en charge Wi-Fi 6E mise à niveau et, bien sûr, les tout nouveaux chipsets M2 Pro et M2 Max – le premier de tout Apple technologie pour présenter les SoC.

Commençons par le chipset Apple M2 Pro moins puissant (mais toujours ridiculement puissant).

Selon Apple, le chipset est disponible en deux variantes avec un processeur à 10 ou 12 cœurs et offre des performances jusqu’à 20 % supérieures à celles du chipset M1 Pro de l’année dernière. Couplé au processeur, il y a jusqu’à un GPU à 19 cœurs qui, selon Apple, est 30% plus puissant que le chipset précédent, et jusqu’à 32 Go de mémoire unifiée.

Il y a aussi une amélioration des performances de l’IA avec une augmentation de 40 % du Neural Engine d’Apple, qui devrait voir des processus comme la sélection d’images basée sur l’IA dans Photoshop devenir encore plus rapides.

Il dispose également d’un moteur multimédia amélioré avec encodage vidéo H.264, HEVC et ProRes accéléré par le matériel qui permet la lecture de plusieurs vidéos ProRes 4K et 8K sans utiliser beaucoup d’énergie.

Combiné, le M2 Pro offre une mise à niveau non négligeable sur l’Apple M1 Pro, ce qui en fait une option tentante pour les créatifs en déplacement qui ne sacrifie pas l’efficacité énergétique.

Pomme

Ceux qui recherchent les meilleures performances mobiles possibles peuvent opter pour le chipset M2 Max, doté d’un processeur à 12 cœurs avec huit puces hautes performances et quatre cœurs à haut rendement qui offrent une augmentation de 20 % des performances par rapport au chipset M1 Max. Cela est associé à jusqu’à 96 Go de mémoire unifiée, contre 64 Go du M1 Max.

Cela est couplé à un GPU avec jusqu’à 38 cœurs qui offrent une augmentation de 30 % des performances et, comme le M2 Pro, le M2 Max bénéficie d’une amélioration de 40 % de son Neural Engine. Le M2 Max dispose également de deux moteurs d’encodage vidéo distincts et de deux moteurs ProRes qui permettent un encodage vidéo jusqu’à 2 fois plus rapide que le M2 Pro déjà capable, ce qui en fait la meilleure option pour les éditeurs vidéo des deux.

Quel que soit votre choix, vous obtiendrez jusqu’à 8 To de stockage SSD – bien que cela coûtera assez cher.

Mis à part le chipset, la nouvelle gamme est proposée dans les mêmes conceptions 14 et 16 pouces mises à jour qui ont fait leurs débuts fin 2021, avec la technologie ProRes 120 Hz, une série de ports USB-C et Thunderbolt, un lecteur de carte mémoire dédié et un port HDMI pleine taille pour connectivité facile. Il y a aussi la fameuse découpe à encoche, bien que, comme l’ancien modèle, il n’offre toujours pas de connectivité Face ID.

Les clients peuvent commander les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces avec M2 Pro et M2 Max sur l’Apple Store à partir d’aujourd’hui, avec une livraison commençant dans une semaine le 24 janvier 2023. Le prix commence à 1 999 $/2 149 £ pour le modèle 14 pouces et 2 499 $/ 3 349 £ pour le modèle 16 pouces.