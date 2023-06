Apple dévoile le casque Vision Pro AR lors de sa conférence mondiale des développeurs

Apple a levé le voile sur le secret le moins bien gardé de la Silicon Valley et a dévoilé le Vision Pro, un casque VR à 3 499 $.

« Avec Vision Pro, vous n’êtes plus limité par un écran. Votre environnement devient une toile infinie », a déclaré le directeur général d’Apple, Tim Cook. « Vision Pro intègre le contenu numérique dans l’espace qui nous entoure. Il nous introduira à l’informatique spatiale.

Le casque permet aux utilisateurs d’interagir avec « des applications et des expériences », a déclaré le vice-président de l’interface humaine d’Apple, Alan Dye, dans une version de réalité augmentée (AR) de leur propre environnement ou dans un espace de réalité virtuelle (VR) entièrement immersif. .

« Apple Vision Pro repose uniquement sur vos yeux, vos mains et votre voix », a déclaré Dye. « Vous parcourez le système simplement en regardant. Les icônes d’application prennent vie lorsque vous les regardez ; appuyez simplement sur vos doigts pour sélectionner et effleurez doucement pour faire défiler.

Une fonctionnalité appelée « EyeSight » montrera les yeux des utilisateurs sur l’écran avant lorsqu’ils sont en mode AR, simulant un écran transparent et leur permettant d’interagir plus naturellement avec ceux qui les entourent, mais affichera une version floue d’une expérience VR pour indiquer aux autres lorsqu’ils ne sont pas présents dans la pièce.

« Parce que vous pouvez voir clairement le monde lorsque vous portez Vision Pro, vous restez présent dans votre espace », a déclaré Apple. « Vous pouvez consulter votre liste de tâches et vos notes, revoir votre prochain voyage en safari et écouter de la musique pendant que vous tapez. Il fonctionne de manière transparente avec les accessoires Bluetooth familiers et vous pouvez même connecter votre Mac sans fil à Apple Vision Pro simplement en le regardant.

En plus des applications conçues à partir de zéro pour l’appareil, Vision Pro exécutera également des applications conçues pour iOS, apparaissant comme un écran flottant devant l’utilisateur. La société présente l’appareil comme un remplacement ou une augmentation puissant mais compact des appareils existants d’un utilisateur.

Une démonstration, par exemple, a montré un utilisateur ayant une conversation FaceTime en RA avec ses contacts apparaissant sur des écrans flottant autour d’eux. Pour cette expérience, « Vision Pro crée une représentation de vous » en utilisant l’apprentissage automatique, a déclaré Apple, pour créer un visage numérique qui « correspond dynamiquement aux mouvements de votre visage et de vos mains ».

En tant qu’appareil de divertissement, Apple tient à mettre en avant la « caméra 3D » de l’appareil, que les utilisateurs peuvent utiliser pour prendre des « photos spatiales », ainsi que des expériences VR plus conventionnelles telles que la possibilité de regarder un film dans un cinéma virtuel ou de jouer à Apple Arcade. jeux vidéo. « Aucun autre appareil au monde ne peut offrir cette qualité d’expérience 3D », a déclaré la société.

« Apple Vision Pro va changer la façon dont nous communiquons, collaborons, travaillons et apprécions le divertissement », a ajouté Cook. La société a comparé l’appareil à un nouveau téléviseur, un système de son surround, un ordinateur portable puissant et une console de jeux tout-en-un – avant de révéler son prix, 3 499 $, 500 $ de plus que le prix déjà élevé annoncé à l’approche du événement. L’appareil sera livré « au début de l’année prochaine », a déclaré Apple.

Le directeur général de Disney, Bob Iger, a déclaré que la société créerait de nouvelles expériences spécifiquement pour l’appareil, montrant des exemples tels que des cinémas virtuels sur le thème de Star Wars, des rediffusions AR pour le sport et une expérience Marvel VR. « Nous pensons qu’Apple Vision Pro est une nouvelle plate-forme révolutionnaire qui peut faire de notre vision une réalité », a déclaré Iger. « Ce qui m’a le plus frappé, c’est la façon dont cela nous permettra de créer des expériences profondément personnelles qui rapprochent nos fans des personnages qu’ils aiment. »

Sur le plan technique, l’appareil a l’équivalent d’un écran 4k pour chaque œil, utilisant des pixels 64 fois plus petits que ceux d’un iPhone, avec le même processeur M2 que dans les ordinateurs portables MacBook de l’entreprise, associé à une puce « R1 » spécialement conçue pour le casque.

Avant même que l’appareil ne soit officiellement annoncé lors de sa conférence mondiale des développeurs, les rivaux d’Apple étaient en concurrence pour réagir à son entrée dans l’espace.

Mark Zuckerberg est passé à l’offensive, annonçant la Meta Quest 3une suite à 499 $ de son appareil phare de réalité virtuelle, en une publication Instagram la semaine avant l’événement d’Apple – une annonce clairement tirée de l’événement Connect du 27 septembre de l’entreprise.

HTC, qui produit le Vive, a adopté une approche plus conciliante, avec sa cofondatrice Cher Wang publiant une déclaration préventive disant qu’elle était « ravie d’accueillir chaleureusement Apple alors qu’ils s’aventurent dans la communauté dynamique XR (réalité étendue) » .

Apple est peut-être en retard sur le marché avec un casque VR, mais personne ne veut imiter Ed Colligan, le directeur général du principal fabricant de PDA de l’époque, Palm, qui a répondu au lancement de l’iPhone en 2006 en disant aux journalistes : « Nous avons lutté pendant quelques années ici, pour trouver comment fabriquer un téléphone décent. Les gars du PC ne vont pas simplement, vous savez, assommer ça. Je le garantis.