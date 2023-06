Apple dévoile le casque de réalité mixte Apple Vision Pro à 3 499 $ – voici ce que c’est et comment il fonctionne

Apple a dévoilé son casque de réalité mixte Apple Vision Pro, très attendu depuis longtemps, un tout nouvel appareil AR / VR à 3 499 $ qui mélange le contenu numérique avec le monde physique via une interface utilisateur entièrement tridimensionnelle contrôlée par les yeux de l’utilisateur, les mains et la voix.

Le nouveau casque de réalité mixte Apple Vision Pro, qui ne sera disponible qu’aux États-Unis lors de son lancement, sortira en 2024, Apple déclarant que l’appareil arrivera dans plus de pays et de régions plus tard l’année prochaine.

L’appareil est fabriqué à partir d’une seule pièce de verre feuilleté formé en trois dimensions avec un cadre en alliage d’aluminium qui se courbe pour envelopper le visage de l’utilisateur. L’appareil dispose d’une gamme de caméras et de capteurs avancés qui fonctionnent ensemble pour permettre l’expérience de réalité mixte, et les haut-parleurs sont positionnés près des oreilles des utilisateurs pour fournir un son spatial afin de créer des environnements tridimensionnels réalistes.

Avec le nouveau casque de réalité mixte Apple Vision Pro, les utilisateurs peuvent accéder à l’intégralité de leur photothèque sur iCloud et visualiser leurs photos et vidéos à échelle réelle. Chaque prise de vue panoramique sur iPhone s’étend et s’enroule autour de l’utilisateur, créant la sensation qu’il se tient là où il a été pris.

Avec Apple Vision Pro, les appels FaceTime tirent parti de la pièce autour de l’utilisateur, avec tous les participants à l’appel reflétés dans des mosaïques grandeur nature, ainsi que Spatial Audio, de sorte que les participants parlent directement d’où ils sont positionnés.

Les utilisateurs portant Vision Pro lors d’un appel FaceTime sont représentés comme un Persona – une représentation numérique d’eux-mêmes créée à l’aide des techniques d’apprentissage automatique les plus avancées d’Apple – qui reflète les mouvements du visage et des mains en temps réel. Les utilisateurs peuvent faire des choses ensemble, comme regarder un film, parcourir des photos ou collaborer sur une présentation.

Apple Vision Pro dispose d’un tout nouvel App Store où les utilisateurs peuvent découvrir des applications et du contenu de développeurs, et accéder à des centaines de milliers d’applications iPhone et iPad familières qui fonctionnent automatiquement avec le nouveau système de saisie pour Vision Pro.

Le nouveau casque Apple Vision Pro exécute un logiciel appelé visionOS, fortement inspiré de macOS, iOS et iPadOS. visionOS propose une toute nouvelle interface tridimensionnelle contrôlée par les yeux, les mains et la voix d’une personne. Les utilisateurs peuvent parcourir les applications en les regardant simplement, en tapant du doigt pour sélectionner, en faisant défiler leur poignet ou en utilisant la voix pour dicter.

Vision Pro comprend également EyeSight, une innovation qui aide les utilisateurs à rester connectés avec ceux qui les entourent. Lorsqu’une personne s’approche d’une personne portant Vision Pro, l’appareil semble transparent, ce qui permet à l’utilisateur de la voir tout en affichant les yeux de l’utilisateur. Lorsqu’un utilisateur est immergé dans un environnement ou utilise une application, EyeSight donne des repères visuels aux autres sur ce sur quoi l’utilisateur se concentre.

Le casque est doté d’Optic ID, un nouveau système d’authentification sécurisé qui analyse l’iris d’un utilisateur sous diverses expositions à la lumière LED invisible, puis le compare aux données d’identification optique inscrites qui sont protégées par Secure Enclave pour déverrouiller instantanément Apple Vision Pro, similaire à la façon dont Face ID scanne le visage d’un utilisateur pour déverrouiller un iPhone.

Apple Vision Pro commence à 3 499 $ et sera disponible au début de l’année prochaine aux États-Unis, avec plus de pays à venir plus tard l’année prochaine.