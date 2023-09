Apple dévoile l’Apple Watch Series 9, Ultra 2 avec un nouveau geste

Asseyez-vous et attachez-vous pour découvrir la prochaine sélection de vêtements portables d’Apple. Pommes grand événement « Wonderlust » mardi a jeté un coup d’œil à la dernière montre intelligente de la société : une Apple Watch Ultra de deuxième génération a encore une fois volé la vedette avec sa taille d’écran renforcée et son cadre plus léger. De manière moins spectaculaire, la gamme régulière de montres carrées de la série 9 arbore des écrans légèrement plus grands et plus lumineux et des processeurs légèrement meilleurs.

Bien que la montre ressemble beaucoup à la série 8, Apple a déclaré que l’Apple Watch standard bénéficierait d’une mise à niveau de traitement avec le nouveau S9 SiP. La société se vante également que son nouveau moteur neuronal devrait ajouter tout un tas de nouvelles fonctionnalités pour Siri basées sur le moteur neuronal intégré à la montre. La société a déclaré que les commandes de Siri seront traitées sur l’appareil, plutôt que sur le cloud, permettant ainsi aux requêtes liées à la santé de rester privées. Apple a affirmé que Siri serait capable de comprendre mieux et plus rapidement les commandes des utilisateurs.

Capture d’écran : Pomme

L’autre grande avancée d’Apple est, étonnamment, un nouveau contrôle gestuel appelé Double Tap. Les utilisateurs peuvent appuyer leur index et leur pouce ensemble pour répondre ou mettre fin à des appels, et cela peut également afficher la Smart Stack de la montre sur WatchOS 10. L’Apple Watch standard avec GPS commence à 399 $ avec le GPS et la connexion cellulaire à partir de 499 $.

Une gamme de nouvelles couleurs de montres est proposée, notamment l’aluminium rose, le minuit, l’argent et le rouge produit. Le produit est également livré avec des métaux allant de l’argent à l’or en passant par le graphite.

L’un des changements les plus importants apportés à l’Apple Watch cette année est la sélection des bracelets. La société a annoncé qu’elle supprimait progressivement le cuir de ses sélections de bracelets. Des marques comme Hermès ont commencé tirant tous leurs bracelets en cuir dans ses magasins avant l’événement Wonderlust, et maintenant les bracelets de la marque sont disponibles en acier inoxydable argenté et « noir sidéral ».

Apple déclare s’engager dans une démarche environnementale avec ses derniers produits, affirmant que la montre est son « tout premier produit neutre en carbone ». Ils ont été remplacés par les nouveaux bracelets « FineWoven » censés être fabriqués à 68 % de matériaux post-consommation. Les bracelets FineWoven sont disponibles avec une boucle ou un lien magnétique.

L’écran de l’Apple Watch Ultra de deuxième génération est légèrement plus grand et légèrement plus audacieux

Capture d’écran : Pomme

L’Apple Watch Ultra 2 à 799 $ dispose désormais d’un écran OLED LTPO toujours allumé de 2,1 pouces, par rapport à l’écran original de 1,9 pouces. Cela est dû au fait qu’Apple a réduit les bords de l’écran, de la même manière qu’il l’a fait avec l’iPhone 15 récemment annoncé. L’écran plat pousse désormais un « Modular Ultra » vers le bord de l’écran, et il est également capable d’être extrêmement lumineux à 3 000 lentes.

Et si vous vous posez encore la question, l’écran de l’Ultra est toujours plat par rapport au design en cascade plus petit de l’Apple Watch classique, qui s’incurve sur ses bords. Selon Apple, il dispose de 36 heures d’autonomie sur une seule charge et de 72 heures en mode faible consommation.

L’Ultra bénéficie d’une légère augmentation de la puissance de traitement avec le S9 SiP. Malheureusement, il semble que la gamme Apple Watch ne bénéficiera pas de la capacité 5G.

La montre haut de gamme est toujours destinée aux amateurs de fitness et aux sportifs, avec des indices d’étanchéité WR100 et EN13319 pour la plongée jusqu’à 40 mètres. Il existe toujours le verre saphir et le mode nuit lumière rouge pour les aventures dans l’obscurité profonde. L’application Depth enregistre désormais un journal de chaque séance dans l’application fitness.

L’Ultra conserve toujours la taille de 49 mm et le boîtier en titane, et il dispose du bouton « Action » programmable pour accéder à une fonctionnalité ou une application spécifique désignée par les utilisateurs. La série 9 Ultra conserve toujours la couronne numérique et le bouton latéral, et il y a toujours le haut-parleur capable d’émettre une sirène de 86 décibels. Comme son prédécesseur, il arbore trois microphones intégrés destinés à être utilisés dans des conditions avec beaucoup de bruit ambiant.

Capture d’écran : Pomme

L’Apple Watch Series 9 arrive avec une nouvelle puce S9

Comme prévuil n’y a pas grand chose de différent dans l’Apple Watch de base de la société par rapport à la génération précédente, la série 8. La nouvelle version restera de la même taille, avec des écrans de 41 mm et 45 mm, et elle conserve toujours le même type de couronne numérique que avec les anciens appareils.

Les changements les plus importants apportés à la série 9 sont moins visibles : sous le capot et là où le portable touche la peau. L’appareil arbore désormais la puce S9, la même que l’Ultra, avec 5,6 milliards de transistors et un moteur neuronal à quatre cœurs, ce qui le rend 30 % plus rapide que le S8, sans sacrifier la durée de vie de la batterie de 18 heures. La société a également affirmé que cette puissance supplémentaire rendrait les animations dans WatchOS 10 « super fluides ».

Une grande partie des messages diffusés lors de l’événement Wonderlust concernaient la grande avancée d’Apple dans les fonctionnalités de surveillance de la santé ainsi que dans les fonctionnalités de détection des accidents et de SOS par satellite. Les capteurs de la série 9 ont été améliorés avec un nouveau capteur de fréquence cardiaque optique qui peut mieux suivre la fréquence cardiaque des utilisateurs pour les applications de santé et de bien-être. Ceci est utilisé dans l’application Fitness+ pour aider à déterminer dans quelle mesure les utilisateurs se portent bien pendant leur entraînement, ou même s’ils sont dans une situation de stress élevé. De plus, Siri peut désormais enregistrer les données de santé des utilisateurs via la parole de l’utilisateur.

En plus du nouveau SiP, la série 9 utilise également une puce ultra large bande de deuxième génération qui indiquera aux utilisateurs la distance et la direction pour la recherche de précision sur la fonction Find My d’Apple. Il donnera également aux utilisateurs un guidage visuel et haptique en cas d’appareil égaré. La puce UWB permet également compatible avec HomePod lorsque les utilisateurs se trouvent à moins de quatre mètres d’un appareil, ce qui leur permet de contrôler leurs médias via la montre.

Quoi de neuf avec WatchOS 10

WatchOS 10 permet aux utilisateurs de contrôler leur nouvelle Smart Stack sur WatchOS 10 à l’aide du geste Double Tap. Photo : Florence Ion / Gizmodo

Comme annoncé pour la première fois lors de la WWDC, l’objectif principal d’Apple avec WatchOS 10 est encore plus de suivi de la condition physique et de fonctionnalités de bien-être sur ses montres intelligentes. Les applications de randonnée ajoutent désormais davantage de fonctionnalités telles qu’une boussole et des cartes, et l’application Cycling peut se connecter par Bluetooth à d’autres capteurs intelligents.

Il existe également une nouvelle application Mindfulness censée aider à suivre l’humeur ou les sentiments des utilisateurs. Cela fonctionne avec les nouveaux capteurs de la série 9 pour aider les utilisateurs à évaluer leur niveau de stress. Les utilisateurs peuvent également partager ce qu’ils ressentent avec la montre en enregistrant leurs émotions.

Apple a remodelé quelques-unes de ses applications et ajouté des widgets à temps pour son dernier lancement. Les nouveaux widgets vont être installés sur une Smart Stack accessible depuis l’écran d’accueil en tournant la couronne numérique. Ceux-ci apparaîtront et offriront des informations sur la météo, les rendez-vous du calendrier ou d’autres notifications. Chaque widget fonctionne également comme un raccourci pour une application réelle.

Certaines applications ont été réoptimisées pour l’écran plus grand de l’Ultra, et les utilisateurs peuvent désormais regarder des messages vidéo FaceTime directement depuis leur Apple Watch. De plus, les utilisateurs peuvent désormais utiliser la fonction NameDrop pour partager des informations de contact simplement en plaçant la montre à proximité d’un autre produit Apple, notamment un iPhone ou une Apple Watch.