Apple dévoile la Watch Series 9 avec de nouvelles fonctionnalités de santé

Lors d’un événement virtuel aujourd’hui, Apple a dévoilé la dernière itération de son appareil portable, l’Apple Watch Series 9, qui permettra aux utilisateurs d’accéder et d’enregistrer leurs données de santé et de contrôler la montre à l’aide de leur index et de leur pouce via des capteurs de flux sanguin.

Grâce à de nouvelles fonctionnalités, les utilisateurs peuvent accéder à leurs données de santé via des requêtes de santé Siri, notamment en demandant à Siri combien de temps ils ont dormi la nuit précédente ou leur fréquence cardiaque moyenne en marche. Les utilisateurs peuvent également enregistrer des données en utilisant leur voix, notamment leurs données de poids ou de règles et s’ils ont pris des médicaments.

Les requêtes de santé seront disponibles en anglais et en mandarin, bien qu’Apple indique que d’autres langues seront ajoutées ultérieurement.

Siri a également bénéficié d’un coup de pouce, la dictée étant 25 % plus précise que les versions précédentes, grâce au traitement des requêtes Siri sur l’appareil lui-même au lieu d’être traitées dans le cloud.

La série 9, qui aura le double de la luminosité de la série 8, comprend sa propre puce S9 SiP, qui traite les tâches d’apprentissage automatique deux fois plus rapidement et permet une autonomie de 18 heures.

Notamment, la série 9 inclura un nouveau geste appelé double tap, permettant aux utilisateurs d’interagir avec la montre en tapotant deux fois leurs doigts et leur pouce ensemble.

Un double appui permet aux utilisateurs de répondre ou de mettre fin à un appel téléphonique et de contrôler le bouton principal d’une application, afin que les utilisateurs puissent arrêter ou répéter une alarme et lire et mettre en pause la musique. Il lance également la pile intelligente à partir du cadran de la montre et permet aux utilisateurs de faire défiler les widgets.

Le nouveau moteur neuronal à 4 cœurs d’Apple permet le double tapotement, qui utilise un algorithme d’apprentissage automatique pour détecter de minuscules mouvements et changements dans le flux sanguin lorsque l’on tape deux fois son index contre son pouce.

La société basée en Californie a également indiqué qu’elle dépassait ses attentes en ce qui concerne son initiative annoncée précédemment d’être une entreprise entièrement neutre en carbone d’ici 2030.

La société a déclaré qu’elle utilise des matériaux recyclés et renouvelables à chaque étape du processus de développement et d’expédition, y compris du cobalt 100 % recyclé dans la batterie, faisant de sa série 9 le premier produit neutre en carbone développé par Apple.

« [The Series 9] propose une nouvelle façon magique de contrôler votre montre en appuyant deux fois, un Siri plus rapide sur l’appareil qui vous permet d’accéder en toute sécurité aux données de santé, une recherche précise pour iPhone et un écran plus lumineux, le tout activé par le S9 SiP, notre puce la plus puissante jamais conçue pour Apple Watch . Et c’est le tout premier produit Apple neutre en carbone », a déclaré Jeff Williams, directeur de l’exploitation d’Apple, lors de l’événement.

Apple a également annoncé l’Apple Watch Ultra 2, qui comprendra une fonction de cyclisme, permettant aux utilisateurs de connecter des accessoires Bluetooth pour mesurer la cadence, la vitesse et la puissance. Un entraînement cycliste sur la montre apparaîtra comme une activité en direct sur l’iPhone.

La série 9 commence à 399 $ et l’Ultra 2 coûtera 799 $. Les consommateurs peuvent commander les deux produits dès aujourd’hui, chacun étant disponible le 22 septembre.

Apple a également annoncé ses nouveaux iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, bien que la société n’ait fait aucune annonce concernant les nouvelles fonctionnalités liées à la santé sur ces produits.