La palette de l’iPhone 12 prend une nouvelle teinte: le violet. Il sera disponible pour l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini, toujours plus colorés que leurs homologues Pro.

Les précommandes pour la nouvelle couleur débutent ce vendredi, les premières unités seront disponibles le 30 avril. Apple a pris soin de faire correspondre la couleur du cadre en aluminium à celle du panneau de verre arrière.





La nouvelle couleur violette pour les iPhone 12 et 12 mini

Et tout ce soin et cette attention à la perfection des couleurs ne peuvent pas être perdus en utilisant le mauvais étui, oh non. Apple lance également un nouvel étui en cuir MagSafe et un nouvel étui en cuir en violet foncé.

Il existe également de nouveaux étuis en silicone, disponibles en bleu Capri, pistache, cantaloup et améthyste. Et un nouveau portefeuille en cuir avec une couleur baptisée Arizona. Tous ces accessoires seront disponibles plus tard dans la journée.







Les mini étuis et portefeuilles pour iPhone 12/12 reçoivent également de nouvelles couleurs

L’iPhone 12 est le smartphone le plus populaire au monde, déclare Greg Joswiak, vice-président directeur du marketing mondial d’Apple. Et avec le violet, les 12 et 12 mini sont désormais disponibles en cinq couleurs différentes.

