Apple dévoile de nouvelles fonctionnalités de confidentialité, des identifiants numériques et des modifications apportées à FaceTime.

Apple s’est de nouveau attaqué à la vaste industrie de la publicité numérique lundi et a dévoilé un certain nombre de changements pour protéger la vie privée des utilisateurs d’iPhone et renforcer sa position de gardien entre les consommateurs et le reste de l’industrie numérique.

Apple a déclaré que le nouveau logiciel iPhone prévu pour cet automne, appelé iOS 15, ajouterait un soi-disant rapport sur la confidentialité des applications qui indiquerait aux utilisateurs quelles données les applications collectent à leur sujet. Le rapport s’affichera lorsqu’une application aura accédé à des parties sensibles de l’appareil, telles que l’album photo, la liste de contacts ou le microphone. Google a annoncé une fonctionnalité similaire pour les appareils Android le mois dernier.

Apple a également déclaré que son application Mail protégerait désormais mieux l’identité des utilisateurs des personnes qui leur envoient des e-mails et bloquerait la capacité des spécialistes du marketing à savoir si une personne ouvre un e-mail.

Apple a également présenté un nouveau service qui cache le trafic Internet des utilisateurs aux fournisseurs d’accès Internet, un peu comme le réseau privé virtuel, ou VPN, des services vendus par un certain nombre d’autres sociétés.