Apple dévoile de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité à venir avec iOS 17 plus tard cette année

Apple a dévoilé aujourd’hui un ensemble de nouvelles fonctionnalités à venir plus tard cette année pour l’accessibilité cognitive, visuelle, auditive et mobile, ainsi que de nouveaux outils pour les personnes qui ne parlent pas ou qui risquent de perdre leur capacité à parler.

Présentées avant la WWDC23 en juin, où Apple annoncera les prochaines mises à jour logicielles majeures à venir plus tard dans l’année pour iPhone, les nouvelles fonctionnalités d’accessibilité présentées en avant-première par Apple aujourd’hui incluent Assistive Access, qui distille les applications et expériences ‌iPhone‌ et ‌iPad‌ à leurs fonctionnalités principales dans afin d’alléger la charge cognitive, le nouveau Live Speech sur iPhone qui permet aux utilisateurs de taper ce qu’ils veulent dire pour qu’il soit prononcé à haute voix lors des appels téléphoniques et FaceTime ainsi que des conversations en personne, et le nouveau Point and Speak in Magnifier, qui rend il est plus facile pour les utilisateurs malvoyants d’interagir avec des objets physiques qui ont plusieurs étiquettes de texte.

Apple a en outre annoncé que la taille du texte sera plus facile à régler sur les applications Mac telles que Finder, Messages, Mail, Calendar et Notes, les utilisateurs souffrant de handicaps physiques et moteurs qui utilisent Switch Control pourront transformer n’importe quel commutateur en contrôleur de jeu virtuel. pour jouer à leurs jeux préférés sur iPhone et iPad, et que Voice Control ajoutera de nouvelles suggestions phonétiques pour l’édition de texte afin que les utilisateurs qui tapent avec leur voix puissent choisir le bon mot parmi plusieurs qui pourraient se ressembler, comme « do », « due », » et « rosée ».

Apple n’a pas spécifiquement confirmé quand le nouvel ensemble de fonctionnalités pour l’accessibilité cognitive, visuelle, auditive et mobile sera publié. Cependant, il est probable que les nouveaux ensembles d’outils seront disponibles avec la sortie publique d’iOS 17, qui devrait être déployé à l’automne.