Apple développerait plus de produits pour la maison intelligente

Apple développe de nouveaux produits pour la maison intelligente dans le but d’accroître son empreinte dans le Maison intelligente marché, Bloomberg a rapporté mercredi.

Les nouveaux produits iront d’un produit plus rapide Décodeur Apple TV à un affichage intelligent tablette qui peut contrôler les thermostats et les lumières, afficher des vidéos et gérer les chats FaceTime, et peut être montée au mur, selon des personnes familières avec les plans du produit, selon le rapport. L’expansion de la gamme de produits domestiques d’Apple l’aidera à être concurrentiel sur le marché de la maison intelligente actuellement dominé par Amazon et Google.

Apple a également déployé son nouveau haut-parleur HomePod le mercredi, qui coûte 299 $ et comprend fonctionnalités de la maison intelligente comme les capteurs de température et d’humidité et la possibilité de vous avertir s’il entend une alarme de fumée ou de monoxyde de carbone. La société de technologie a également a repensé son application Home en été pour soutenir le populaire protocole de maison intelligentequi permet aux produits de différentes marques de fonctionner ensemble.

Mais les fans d’Apple devront attendre un peu pour essayer le prochain produits pour la maison intelligentecar des initiés ont déclaré à Bloomberg que les produits seraient lancés l’année prochaine “au plus tôt”.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.