Apple développe également un casque de réalité mixte moins cher

Apple devrait lancer un casque de réalité mixte de niveau phare cette année. Le prix du Reality Pro serait d’environ 3 000 $, et aujourd’hui L’information révèle que Cupertino veut lancer un produit plus abordable qui sera plus proche du casque Meta Quest Pro, actuellement au prix de 1 500 $.

Bloomberg est également intervenu sur la question, révélant que la majorité du groupe de développement technologique Apple travaille sur deux appareils, et que le casque de niveau inférieur pourrait arriver en 2024.







Croquis du casque Apple VR (Image : L’information)

L’Apple Reality Pro devrait avoir des écrans internes 4K pour chaque œil, de nombreuses caméras orientées vers l’extérieur et une puce sans fil H2 pour une connectivité rapide avec les AirPods. Tous ces éléments sont considérés comme remplacés ou omis par les ingénieurs d’Apple.

Plus tôt ce mois-ci, un rapport sur Cupertino souhaitant rompre avec sa dépendance vis-à-vis des puces de connectivité de Qualcomm et Broadcom a révélé que nous pourrions voir une puce tout-en-un développée par Apple pour les réseaux Wi-Fi, Bluetooth et cellulaires. Travailler sur ces projets signifie que le projet de lunettes de réalité augmentée d’Apple est suspendu et il n’est pas clair s’il sera redémarré.

