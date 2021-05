Apple détaille l’écran XDR de l’iPad Pro basé sur la technologie mini-LED

Le nouvel iPad Pro 2021 d’Apple comprend une toute nouvelle génération de panneaux LCD avec rétroéclairage mini-LED et jusqu’à présent, nous n’avions pas beaucoup d’informations sur la mise en œuvre actuelle et les fonctionnalités sous le capot qu’il offre. Le manuel d’utilisation mis à jour sur le site officiel d’Apple nous donne une bonne idée de l’écran XDR.

Étant donné que le panneau est construit sur de petites zones de gradation contrôlées individuellement, il prend en charge le contenu compatible HDR sans sacrifier la précision des couleurs dans le processus. La luminosité maximale sur l’écran de 12,9 pouces est énorme de 1000 nits en plein écran. Et cela peut aller jusqu’à 1600 nits si seulement 40% de l’écran doit s’allumer et le reste est noir ou jusqu’à 600 nits.

La partie la plus intrigante est probablement que la puce M1 à l’intérieur communique avec l’écran d’une manière plus peu orthodoxe. Il existe deux contrôleurs qui se connectent au silicium d’Apple – un pour le panneau LCD et un pour le rétroéclairage mini-LED. De cette façon, la puce M1 traite les deux comme des panneaux séparés permettant un contrôle plus granulaire et précis à l’aide d’algorithmes propriétaires.

Le manuel d’utilisation parle également de la prise en charge Thunderbolt et USB4 nouvellement introduite et vous rappelle que les accessoires supplémentaires ont leur propre consommation d’énergie et doivent être déconnectés s’ils ne sont pas utilisés pour préserver la durée de vie de la batterie.

