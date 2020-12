Apple a publié une nouvelle page d’assistance qui détaille les différents aspects liés à la charge et à la batterie des AirPods Max récemment lancés. Les éléments importants à noter ici sont ce qui arrive aux écouteurs lorsque vous ne les utilisez pas.

Selon le document d’assistance, lorsque vous posez les écouteurs et les laissez immobiles pendant 5 minutes, ils passent en mode basse consommation pour préserver la batterie. Après 72 heures, ils passent dans un mode d’alimentation encore plus faible qui désactive Bluetooth et le service Localiser qui vous permet de les rechercher sur votre téléphone.

Si vous choisissez d’utiliser le «boîtier» fourni, les AirPods Max passeront instantanément en mode basse consommation. Après 18 heures passées à l’intérieur du «boîtier», les écouteurs passent en mode ultra-faible puissance qui désactive Bluetooth et la fonction Find My.

Apple appelle spécifiquement cela extrêmement bas mode d’alimentation et pas seulement inférieur mode d’alimentation comme ils le font lorsque vous n’utilisez pas le «boîtier», mais on ne sait pas quelle est la différence entre eux car ils semblent faire la même chose.

Quant aux autres écouteurs sans fil, ils ont une technologie différente pour résoudre ce problème. C’est ce qu’on appelle un bouton d’alimentation.

La source