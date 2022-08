Apple dépose la marque « Reality One » pour son casque de réalité mixte

Apple utilisera probablement Reality dans sa dénomination pour le prochain casque de réalité mixte selon une nouvelle série de brevets. Un nouveau Bloomberg le rapport détaille trois dépôts de brevets distincts pour Reality One, Reality Pro et Reality Processor. Ce sont les noms probables des deux versions du casque Apple MR/AR et de son unité de traitement. Des applications plus anciennes ont également révélé un dépôt de brevet realityOS qui concerne très probablement le système d’exploitation du casque.







Noms possibles pour les casques de réalité mixte d’Apple

L’Office américain des marques et des brevets désigne Immersive Health Solutions comme le remplisseur de brevets pour Reality One. Apple et d’autres grandes entreprises utilisent souvent des sociétés écrans pour remplir des brevets afin de garder secrets leurs projets à venir. Des demandes de brevet “Reality” similaires ont également été déposées au Canada, au Royaume-Uni, dans l’UE, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Arabie saoudite, au Costa Rica et en Uruguay.







Dépôt de brevet USPTO pour Reality One

Le casque de réalité mixte d’Apple proposerait des versions VR et AR des propres applications d’Apple, notamment FaceTime et Maps, ainsi que des options pour consommer des médias, des sports et des jeux en VR. Apple ne devrait pas annoncer son casque de réalité mixte lors de l’événement Far Out de la semaine prochaine le 7 septembre. La dernière rumeur de Ming-Chi Kuo suggère que le casque MR sera lancé en janvier 2023.

La source (mur payant)