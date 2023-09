Apple déploie tvOS 17 avec FaceTime pour Apple TV, améliorations de Siri Remote, améliorations de l’économiseur d’écran, etc.

Apple a publié aujourd’hui tvOS 17, apportant FaceTime à l’Apple TV, des améliorations à Siri Remote, des améliorations de l’économiseur d’écran, la prise en charge de Dolby Vision 8.1, et bien plus encore.

Avec tvOS 17, FaceTime arrive sur Apple TV 4K, afin que les utilisateurs, pour la toute première fois, puissent utiliser l’application sur leur téléviseur pour héberger des conversations avec leur famille et leurs amis. tvOS 17 introduit également un tout nouveau centre de contrôle, ainsi que d’autres améliorations qui offrent une expérience plus personnalisée qui fonctionne encore mieux avec l’iPhone.

Les utilisateurs d’Apple TV 4K peuvent utiliser l’application FaceTime sur Apple TV et lancer des appels directement depuis Apple TV, ou démarrer des appels sur iPhone ou iPad et les transmettre à Apple TV. FaceTime sur Apple TV profite de la prise en charge de la caméra de continuité pour se connecter sans fil à l’iPhone ou à l’iPad de l’utilisateur, et exploite la caméra et le microphone de l’appareil pour rassembler les participants sur le téléviseur.

tvOS 17 renforce l’intégration de l’Apple TV et de l’iPhone avec la possibilité de localiser la télécommande Siri. Les utilisateurs peuvent lancer la télécommande Apple TV dans Control Center sur iPhone pour trouver leur télécommande Siri (2e génération ou ultérieure). À mesure que les utilisateurs se rapprochent de la télécommande, un cercle à l’écran s’agrandit pour guider leurs mouvements, un peu comme si on cherchait un AirTag manquant.

Les améliorations de l’économiseur d’écran dans tvOS 17 offrent une expérience plus personnalisée sur Apple TV, car les utilisateurs peuvent désormais profiter de souvenirs sélectionnés à partir de leur bibliothèque personnelle, de leur bibliothèque partagée ou des deux sur grand écran. Les populaires écrans de veille aériens d’Apple présenteront une collection de nouveaux lieux, notamment Monument Valley en Arizona et les séquoias côtiers de Californie.