Apple déploie iOS 16.5 RC pour les développeurs

Apple déploie aujourd’hui son iOS 16.5 RC (release candidate) aux développeurs, signalant que la sortie publique du logiciel approche, apportant un onglet Sports à l’application News, la possibilité de demander à Siri de démarrer un enregistrement d’écran, des corrections de bugs mineurs , et plus.

Disponible dès maintenant pour les développeurs bêta-testeurs enregistrés, la version candidate d’iOS 16.5 peut être téléchargée par les développeurs enregistrés en ouvrant l’application Paramètres sur leur iPhone, en appuyant sur Mise à jour logicielle, en sélectionnant l’option « Mises à jour bêta » et en basculant sur la version bêta du développeur iOS 16.

iOS 16.5 semble être une mise à jour mineure par rapport à iOS 16.4, qui a apporté 21 nouveaux emoji, y compris de nouveaux animaux, des gestes de la main, des objets, etc., la prise en charge des notifications sur les applications Web ajoutées à l’écran d’accueil, l’isolation vocale pour les appels cellulaires, Crash Optimisations de détection sur les modèles d’iPhone 14 et d’iPhone 14 Pro, et plus encore.