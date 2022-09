Apple déploie iOS 16.0.2, corrigeant le bougé de l’appareil photo sur les nouveaux iPhones et le bug de copier/coller

Cela fait moins d’une semaine qu’Apple a lancé la gamme iPhone 14 et les utilisateurs signalaient un tremblement violent de l’appareil photo lors de l’ouverture de l’appareil photo sur certaines applications tierces. Le problème est maintenant résolu car une mise à jour iOS 16.0.2 est en cours de déploiement sur les iPhones plus tôt que prévu.

Le tremblement de l’appareil photo a apparemment été causé par le système OIS à décalage de capteur de deuxième génération de l’appareil photo principal de l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Certains utilisateurs ont signalé des bruits de tremblement et de grincement provenant de l’appareil photo lors de l’ouverture d’une application non Apple qui utilisait l’appareil photo et rendait l’appareil photo inutilisable pour ces applications. Cela n’affectait pas mon unité personnelle iPhone 14 Pro.

D’autres correctifs ont également été publiés avec la mise à jour. Il y a eu quelques plaintes concernant la nouvelle invite de copier/coller fournie avec iOS 16. Elle demanderait aux utilisateurs la permission de copier et coller du contenu entre les applications et sa fréquence était apparemment ennuyeuse pour certains utilisateurs.

La mise à jour corrige également un problème qui interrompait apparemment la saisie tactile pour certains utilisateurs dont la saisie tactile ne répondait pas à la suite d’un remplacement d’écran affectant l’iPhone X, XR et l’iPhone 11.

La mise à jour est maintenant déployée sur tous les iPhones pris en charge. Pour tirer la mise à jour, rendez-vous dans Paramètres> Général> Mise à jour logicielle.

La source