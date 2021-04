Apple déploie maintenant iOS 14.5 sur l’iPhone aux côtés d’iPadOS 14.5 et watchOS 7.4. Il s’agit d’une mise à jour assez importante qui apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités, mais voici un bref aperçu de certaines d’entre elles.

La principale nouveauté est que vous pouvez désormais déverrouiller votre iPhone avec votre Apple Watch si vous portez un masque. Une nouvelle option « Déverrouiller avec Apple Watch » a été ajoutée dans les paramètres du téléphone, ce qui devrait entraîner le déverrouillage automatique de votre iPhone si vous portez un masque ainsi que votre Apple Watch. Cette fonctionnalité nécessite que vous ayez également mis à jour vers watchOS 7.4.

Une autre nouvelle fonctionnalité majeure est la transparence du suivi des applications, qui vous permet de contrôler les applications autorisées à suivre votre activité sur les applications et les sites Web d’autres entreprises pour les publicités ou le partage avec des courtiers en données. Une fois cette mise à jour installée, les applications qui doivent vous suivre doivent maintenant demander votre autorisation explicite avant de pouvoir le faire et en un clic, vous pouvez les autoriser ou les refuser.

iOS 14.5 ajoute également la prise en charge d’AirTag. Cela inclut l’activation des fonctionnalités matérielles qui vous permettent de suivre votre appareil AirTag et également une application Find My mise à jour qui vous aidera à le localiser.

Siri a également reçu une mise à jour avec plus d’options vocales. Il y a maintenant 14 voix différentes de différentes régions et genres. Siri peut désormais également annoncer les appels entrants et le nom de l’appelant.Si vous portez des AirPod ou des écouteurs Beats compatibles, vous pouvez également répondre en mains libres. Vous pouvez désormais également appeler votre contact d’urgence à l’aide de Siri.

iOS 14.5 effectuera également un recalibrage de la batterie de votre téléphone. Cela montrera l'état de santé de la batterie avec plus de précision et peut prendre quelques semaines. Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les iPhones de la série 11.













Fonctionnalités iOS 14.5

Les autres améliorations de cette mise à jour incluent de nouveaux emoji, le partage de paroles via Apple Music, une nouvelle application Podcasts, une nouvelle application News, des améliorations de la connectivité 5G, la prise en charge des contrôleurs Xbox Series X | S et PlayStation 5, et plus encore.

