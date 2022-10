Apple déploie de nouveaux emplacements publicitaires sur l’App Store

Apple a étendu son service App Store Search Ads avec de nouveaux emplacements d’annonces sur l’App Store, affichant désormais aux utilisateurs une nouvelle section “Vous pourriez également aimer” sur les listes individuelles de l’App Store pour afficher des annonces pour les applications sponsorisées ainsi que des annonces sur l’onglet Aujourd’hui.

Le populaire service Search Ads d’Apple permet aux développeurs de payer pour montrer leurs applications à davantage d’utilisateurs sur l’App Store. Initialement disponible uniquement aux États-Unis, Search Ads s’est progressivement étendu à travers le monde, les analystes suggérant que l’activité publicitaire d’Apple pourrait éclipser 400 milliards de dollars d’ici 2024. Contre 288 milliards de dollars en 2021.

“Search Ads est un moyen efficace et facile d’aider les gens à découvrir votre application sur l’App Store”, déclare Apple. “Avec le nouvel onglet Aujourd’hui et les emplacements d’annonces sur les pages de produits, vous pouvez favoriser la découverte de votre application plus rapidement sur l’App Store : lorsque les clients arrivent pour la première fois, recherchent quelque chose de spécifique et parcourent les applications à télécharger.”

Pour les nouveaux spécialistes du marketing, Apple offre un crédit gratuit de 100 USD pour essayer Apple Search Ads Advanced, le service d’annonces plus complexe de l’App Store.

