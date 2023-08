Apple déplace le bouton « Fin d’appel » de l’iPhone au milieu dans la dernière version bêta

Pomme a déplacé le bouton de fin d’appel au milieu de l’écran dans la dernière version développeur d’iOS 17 publiée mardi.

Cette décision annule un changement qu’Apple avait envisagé au cours de l’été, comme l’a rapporté CNBC la semaine dernière.

Les versions bêta précédentes d’iOS 17 avaient déplacé le bouton rouge « Fin d’appel » dans le coin inférieur droit, par opposition au centre dans la moitié inférieure de l’écran, où il se trouvait depuis des années. Cependant, dans la version bêta du développeur la plus récente, le bouton rouge de fin d’appel est centré verticalement, au milieu de trois boutons près du bas de l’écran.

La modification possible de l’interface utilisateur d’Apple n’est pas encore définitive et n’apparaît pour l’instant que dans la version bêta du développeur la plus récente d’Apple. Les programmes de développement et de version bêta publique d’Apple sont destinés aux fabricants de logiciels et aux premiers utilisateurs pour tester le nouveau système d’exploitation iPhone et trouver des bogues avant qu’ils ne soient officiellement publiés à l’automne aux côtés des nouveaux iPhones.

Le bouton de fin d’appel d’Apple se trouve à peu près au même endroit depuis des années. Mais dans la dernière version, il réorganise sa fonction d’identification d’appel, avec une nouvelle fonctionnalité appelée « affiches de contact », qui permet aux utilisateurs de choisir la photo qui s’affiche lorsqu’ils appellent un autre utilisateur d’iPhone. Les nouvelles photos occupent la majeure partie de l’écran lors d’un appel téléphonique, Apple a donc déplacé les boutons vers le bas.

À l’été 2021, Apple a envisagé un changement similaire à Safari qui a déplacé la barre d’URL vers le bas de la page, ce qui est plus ergonomique pour la plupart des utilisateurs d’écrans plus grands. Mais Apple a annulé certaines de ses modifications prévues et a donné aux utilisateurs la possibilité de déplacer la barre d’URL en haut de la page avant la sortie du logiciel officiel. Apple a également déplacé les notifications push vers le bas de l’écran de l’iPhone ces dernières années.