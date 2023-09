Bonjour, chers humains ! J’espère que vous apprécierez la nouvelle édition limitée du samedi du Daily Brief, qui se concentre sur l’IA, même si, nous le promettons, elle est écrite par de vraies personnes.

Voici ce que vous devez savoir

Amazon vient de parier 4 milliards de dollars sur l’IA. Le géant du commerce électronique est désormais un actionnaire minoritaire de la startup d’IA Anthropicqui à son tour utilisera les puces d’Amazon pour alimenter ses systèmes d’IA générative.

OpenAI recherche une nouvelle valorisation énorme. Le créateur de ChatGPT veut 80 à 90 milliards de dollars, ce qui est basé sur ses attentes de revenus déclarées de 1 milliard de dollars cette année. L’entreprise permettrait également aux employés de vendre actions aux investisseurs.

ChatGPT peut réellement discuter maintenant. Utilisez votre voix, utilisez vos oreilles, utilisez des images, mais aussi utilise ton portefeuille.

Getty Images crée son propre générateur d’images IA. Après avoir poursuivi Stability AI pour formation sur ses images sans autorisation, la bibliothèque d’images emblématique a annoncé qu’elle prendre les choses en main.

Apple s’est lancé dans une virée shopping en matière d’IA

Vous trouverez de nombreux noms dans cette newsletter : Microsoft, Google, Meta, Amazon. Mais lorsqu’il s’agit d’entreprises annonçant de nouvelles technologies d’IA, il y a un nom que l’on ne voit pas si souvent : Pomme, la la plus grande entreprise mondial en termes de capitalisation boursière, est remarquablement discret sur ses investissements en IA.

Mais ne confondez pas son silence avec de l’inaction : Apple est très présent dans le jeu. En fait, il a attiré plus d’entreprises d’IA que n’importe lequel de ses pairs. Ses acquisitions comprennent :

🚗 Drive.ai, un développeur de technologies autonomes

🧵PullString, un développeur d’assistant vocal rend probablement Siri plus intelligent

🎼 AI.Musique, un compositeur créant des tons doux

🌊 WaveOne, un compresseur d’images numériques générant des images IA

🧐 IA curieuse, un outil prédictif suggérant la prochaine opportunité commerciale

Michelle Cheng raconte comment Apple est devenu Le plus gros acheteur de l’IAet pourquoi toutes ces dépenses signifient que nous verrons bientôt l’IA intégrée à nos iPhones et Mac.

Employeurs : votre main-d’œuvre pense à l’IA

La victoire des scénaristes hollywoodiens marquants n’est pas l’affaire d’un film : elle est réelle. Dans un accord de principe conclu cette semaine, la Writers Guild of America a obtenu une énorme concession de la part des studios : des paramètres fermes autour de l’utilisation de l’IA. Ces paramètres incluent :

🤖 L’IA n’est pas autorisée à écrire ou à réécrire du matériel (traduction : l’IA ne peut pas remplacer les écrivains)

🤖 Les écrivains ne peuvent pas être obligés d’utiliser l’IA dans leur travail, mais ils peuvent choisir de le faire.

🤖 Les employeurs seront tenus de divulguer s’ils fournissent aux rédacteurs du matériel écrit par l’IA

Les industries ne pourront pas reculer devant ces combats. Mais si la bataille pour la protection des travailleurs de l’IA semble nouvelle, écrit Gabriela Riccardi de Quartz, elle remonte en réalité à des siècles. Elle explique pourquoi dans la dernière édition du Mémonotre e-mail hebdomadaire gratuit couvrant le monde du travail moderne. Inscrivez-vous ici— c’est écrit par des humains !

La méta n’est plus cette méta

Cette semaine, Meta a tenu sa conférence annuelle des développeurs et, malgré son changement radical de nom qui promettait le l’arrivée du métaversela société mère de Facebook chante désormais davantage sur les merveilles de l’IA que sur les promesses de la réalité virtuelle.

Les nouveaux projets d’IA de Meta incluent des assistants inspirés des célébrités et quelque chose appelé Meta AI, un assistant d’IA conversationnel qui sera disponible sur WhatsApp, Messenger et Instagram aux États-Unis. Mais sous la surface se cache un appel à rester pertinent.

Bien entendu, les grandes entreprises technologiques peuvent, pour le meilleur ou pour le pire, se permettre de faire de nombreux paris. Meta peut investir dans Facebook tout en investissant de l’argent dans des choses plus risquées comme le métaverse et les assistants IA.

Ce qui compte le plus n’est pas que ces outils réussissent, mais qu’ils contribuent tous à une mission centrale de Meta : collecter des données sur la manière dont les utilisateurs interagissent avec eux, Michelle Cheng de Quartz écrit.

Demandez à une IA

Il y a quelques années, l’IA est devenue pas une mention lors de la plus grande rencontre des esprits au monde : l’Assemblée générale des Nations Unies, qui a clôturé la convocation annuelle des dirigeants mondiaux à New York la semaine dernière.

La scène principale de la réunion a entendu plus de 20 mentions de discussions sur l’intelligence artificielle cette année, soit une forte augmentation par rapport aux cinq années précédentes, qui n’en comptaient que trois. Maintenant certains demandent: les Nations Unies devraient-elles être l’organisme chargé de s’attaquer à la réglementation de l’IA ?

Nous voulions savoir comment un chatbot pourrait se présenter sur la scène mondiale. Nous avons donc demandé à ChatGPT de préparer un court discours plaidant en faveur du progrès non réglementé de l’IA générative à présenter à l’Assemblée générale.

Capture d’écran: ChatGPT

Capture d’écran: ChatGPT

Eh bien, ChatGPT a dépassé le temps imparti sur le terrain. Mais il offre des arguments convaincants : une confiance inébranlable, une coopération mondiale, « l’esprit même de l’innovation humaine » (ce qui ressemble à une flatterie pour cet humain, et cela fonctionne). En fin de compte, notre panel décide que la motion visant à laisser l’IA fonctionner de manière imprudente et non réglementée n’est pas adoptée.

L'AI Daily Brief d'aujourd'hui vous a été présenté par Michelle Cheng, Morgan Haefner, Scott Nover, Gabriela Riccardi et Susan Howson.