Apple dépense 450 millions de dollars avec Globalstar, d’autres pour envoyer des SMS par satellite

Pomme a déclaré jeudi qu’il dépenserait 450 millions de dollars avec des entreprises américaines pour activer sa nouvelle fonctionnalité de SMS d’urgence par satellite.

La majorité de cet argent ira à Globalstar a déclaré Apple, une société basée en Louisiane qui exploite les satellites qui rendent la fonctionnalité possible.

Apple ne prend pas de participation dans l’entreprise, mais s’engage à dépenser de l’argent pour l’équipement et les opérations du service. Les fonds serviront à payer les satellites, ainsi qu’à équiper les stations au sol d’un nouveau type d’antenne conçue par Apple.

En septembre, Apple a annoncé Emergency SOS with Satellite en tant que fonctionnalité de bannière sur les nouveaux modèles d’iPhone 14. Si les utilisateurs sont hors de portée d’une tour cellulaire, comme dans une zone éloignée en camping, ils peuvent toujours se connecter aux services d’urgence en pointant leur téléphone vers le ciel et en se connectant à l’un des 24 satellites Globalstar en orbite terrestre basse. Il sera lancé plus tard ce mois-ci via une mise à jour du logiciel iPhone.

L’annonce de jeudi souligne les coûts importants d’exploitation du service.

La fonctionnalité est gratuite pendant deux ans, mais Apple a laissé ouverte la possibilité de la facturer par la suite. Le service n’est pas entièrement automatisé et nécessite des centres d’appels humains – plus de 300 employés de Globalstar travailleront sur le service, a déclaré Apple.

C’est aussi un exemple d’Apple soulignant combien il dépense pour les fournisseurs américains. Apple aime souligner que bon nombre des pièces qu’elle utilise dans ses appareils proviennent des États-Unis, même si l’assemblage final se fait presque entièrement en Chine.

Le paiement d’Apple à Globalstar proviendra du Fonds de fabrication avancée d’Apple, un pool d’argent que la société utilise pour soutenir les fournisseurs basés aux États-Unis.

Depuis sa création en 2017, le Fonds de fabrication de pointe a versé 450 millions de dollars à Corning pour Fabrication de verre pour iPhone, 390 millions de dollars à Finisar équiper une usine pour fabriquer les composants laser nécessaires à FaceID, 100 millions de dollars à XPO Logistics et 10 millions de dollars à Copan Diagnostics pour les pièces du kit de test Covid-19.