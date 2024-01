Apple dépassera Samsung pour devenir la plus grande marque mondiale de smartphones en 2023

Samsung est la plus grande marque de smartphones au monde depuis plus d’une décennie. Cependant, son règne a pris fin l’année dernière, lorsqu’Apple a dépassé Samsung en tant que plus grande marque de smartphones au monde en 2023. Le fabricant d’iPhone a livré 234,6 millions de smartphones et acquis une part de marché de 20,1 %.

Selon le derniers chiffres du cabinet d’études de marché IDC, Samsung a expédié 226,6 millions de smartphones Galaxy en 2023, soit une part de marché de 19,4 %. Cela représente une baisse de 13,6 % par rapport à ses expéditions de 2022 (262,2 millions). Samsung a connu une mauvaise année dans l’ensemble, mais son activité de smartphones s’est plutôt bien comportée en termes de bénéfices, grâce à l’accent mis par l’entreprise sur les smartphones haut de gamme comme le Galaxy S23, le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5. Le marché global des smartphones a chuté 3,2% en 2023 par rapport à l’année précédente. Cependant, 2024 pourrait être une bonne année pour Samsung, car il serait confiant d’expédier plus d’unités Galaxy S24 qu’il ne l’a fait avec la série Galaxy S23 l’année dernière. La société devrait également lancer les Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6 massivement améliorés plus tard cette année.

Il est louable de voir Apple augmenter ses livraisons de 3,7% malgré une mauvaise année pour le marché des smartphones. La société a livré la série iPhone 15 avec un nouveau design d’écran pour les modèles non Pro et un design en titane pour les modèles Pro de la gamme.

Xiaomi était la troisième plus grande marque de smartphones en 2023, avec une part de marché de 12,5 % et des expéditions franchissant la barre des 146 millions. Ses expéditions ont également chuté de 4,7 % par rapport à l’année précédente. Même les expéditions d’OPPO ont chuté de près de 10 % en 2023 et se sont classées au quatrième rang au classement général. Transsion, la société qui possède les marques de smartphones Infinix, Itel et Tecno, a vu ses livraisons bondir de 30,8 %. L’entreprise a expédié près de 95 millions de smartphones en 2023.

Ryan Reith, vice-président du groupe IDC pour la mobilité mondiale et les dispositifs de suivi des appareils grand public, a déclaré : «Le changement global de classement au sommet du marché met encore en évidence l’intensité de la concurrence sur le marché des smartphones. Apple a certainement joué un rôle dans la chute de Samsung, mais l’espace Android global se diversifie en lui-même. Huawei est de retour et fait rapidement une percée en Chine. Des marques comme OnePlus, Honor, Google et d’autres lancent des appareils très compétitifs dans la fourchette de prix inférieure du haut de gamme. Et les pliables et les discussions accrues autour des capacités d’IA sur les smartphones gagnent du terrain. Dans l’ensemble, l’espace smartphone se dirige vers une période très intéressante.»

La série Galaxy S23 a été un succès et le Galaxy S23 Ultra était sa meilleure variante. Vous pouvez avoir son examen à long terme dans notre vidéo ci-dessous.