Apple dépasse Samsung pour la première fois dans les expéditions mondiales de smartphones

Pour la toute première fois, Apple a battu Samsung pour expédier le plus de smartphones en un an, selon Suivi trimestriel mondial des téléphones mobiles d’IDC. Bien qu’IDC prévienne que ses données sont préliminaires et sujettes à changement, une deuxième agence de recherche, Canalys, Apple occupe également la première place pour l’ensemble de 2023. IDC estime que le total des expéditions de mobiles d’Apple s’élève à 234,6 millions, contre 226,6 millions pour Samsung. Xiaomi, Oppo et Transsion complètent le top cinq avec respectivement 145,9, 103,1 et 94,9 millions de smartphones expédiés.