Apple dépasse Samsung pour devenir le plus grand fabricant mondial de smartphones en volume

En 2023, Apple est devenu pour la première fois le premier fabricant mondial de smartphones en termes de volume, mettant ainsi fin au règne de 12 ans de Samsung en tant que leader du secteur, les consommateurs se tournant vers des combinés plus chers.

L’année dernière, le fabricant d’iPhone a été le seul grand fabricant de téléphones à afficher une croissance annuelle des unités, selon le groupe de recherche IDC, avec des livraisons en 2023 en hausse de 3,7% à 234,6 millions, devançant les 226,6 millions de Samsung.

Cette hausse d’Apple est intervenue au cours d’une année qui a été la pire depuis une décennie pour le marché des smartphones, avec des livraisons d’appareils en baisse de 3,2% à 1,17 milliard d’unités, a déclaré IDC.

En termes de revenus et de bénéfices, Apple est depuis longtemps le premier fabricant de smartphones grâce à la domination de l’iPhone sur le haut de gamme du marché. Mais l’année dernière, c’était la première fois qu’elle était également en tête en termes de volume.

Samsung, qui se prépare à lancer son modèle phare Galaxy S24 cette semaine, a signalé une baisse de 13,6 % de ses livraisons l’année dernière, alors que Huawei a regagné des parts de marché en Chine et que les fabricants de téléphones Android moins chers ont affiché une croissance plus forte.

En particulier, le fabricant chinois Transsion – dont les marques Tecno, Infinix et itel en ont fait la société de smartphones dominante en Afrique – a connu une croissance de 30,8 pour cent l’année dernière, le plaçant dans le top cinq derrière Xiaomi et Oppo.

“En 2023, Samsung s’est concentré sur le segment moyen et haut de gamme pour la rentabilité, mais a perdu des parts dans le segment bas de gamme ainsi que sa position de leader sur le marché mondial”, a déclaré Amber Liu, responsable chez Canalys, un groupe de recherche. qui a également classé Apple comme leader du marché l’année dernière dans les chiffres publiés mardi.

Canalys a déclaré que les expéditions de smartphones ont augmenté d’environ 8% sur un an au quatrième trimestre, inversant sept trimestres consécutifs de baisse, alors que la demande des acheteurs des fêtes s’améliorait.

Apple a perdu vendredi sa position d’entreprise publique la plus valorisée au monde au profit de son ancien rival Microsoft, alors que Wall Street s’inquiétait des perspectives de ventes d’iPhone en Chine.

Les ventes d’iPhone d’Apple ont toutefois rebondi de 11,6 pour cent au quatrième trimestre après le lancement en septembre de ses derniers modèles, selon les chiffres d’IDC publiés lundi.

Le classement du marché des smartphones a changé de façon méconnaissable depuis que Samsung a pris la première place en 2011, lorsque Nokia, LG et BlackBerry étaient en tête du marché.

Recommandé

À mesure que la technologie des smartphones évolue et que les nouvelles fonctionnalités deviennent plus progressives, les consommateurs mettent à niveau leurs appareils quotidiens moins fréquemment qu’avant.

Mais lorsque les clients remplacent leur téléphone, ils sont plus nombreux à choisir des appareils plus chers et plus performants, ce qui profite largement à Apple, qui a augmenté les prix des iPhone ces dernières années.

« Le succès et la résilience continus d’Apple sont en grande partie dus à la tendance croissante des appareils haut de gamme, qui représentent désormais plus de 20 % du marché, alimentée par des offres de reprise agressives et des plans de financement sans intérêt », a déclaré Nabila Popal, chercheur directeur chez IDC.

“Bien que nous ayons constaté une forte croissance de la part des acteurs Android bas de gamme comme Transsion et Xiaomi au second semestre 2023, résultant de la croissance rapide des marchés émergents, le plus grand gagnant est clairement Apple”, a ajouté Popal.