Apple dépasse pour la première fois Samsung en termes de livraisons mondiales de smartphones

L’iPhone d’Apple a dépassé Samsung pour la première fois en tant que smartphone le plus vendu en 2023, selon un rapport. nouveau rapport d’IDC. Le géant de la technologie représentait 20 % du marché mondial avec 234,6 millions d’expéditions l’année dernière. Samsung a clôturé l’année avec 226,6 millions d’expéditions, tandis que Xiaomi et Oppo ont enregistré respectivement 145,9 et 103,1 expéditions. Transsion complète le top cinq avec 94,9 millions d’expéditions.

Le rapport note que la dernière fois qu’une société autre que Samsung s’est retrouvée en tête du marché des smartphones, c’était en 2010, lorsque Nokia se classait premier.

« Même si nous avons constaté une forte croissance de la part des acteurs Android bas de gamme comme Transsion et Xiaomi au second semestre 2023, résultant d’une croissance rapide sur les marchés émergents, le plus grand gagnant est clairement Apple », a déclaré Nabila Popal, directrice de recherche chez Worldwide Tracker d’IDC. équipe, dans un communiqué. « Non seulement Apple est le seul acteur du Top 3 à afficher une croissance positive chaque année, mais il occupe également la première place chaque année pour la toute première fois. »

Popal a poursuivi en notant qu’Apple s’est classée première malgré les défis réglementaires accrus et la concurrence de Huawei en Chine, qui est son plus grand marché. Le rapport intervient alors qu’Apple propose actuellement réductions rares sur certains de ses smartphones en Chine pour tenter d’attirer des clients. Le cabinet d’études affirme que le succès continu d’Apple est principalement dû à « la tendance croissante des appareils haut de gamme, qui représentent désormais plus de 20 % du marché, alimentée par des offres de reprise agressives et des plans de financement sans intérêt ».

IDC affirme que même si Apple a joué un rôle dans la chute de Samsung, il convient de noter qu’il y avait une concurrence au sein même de l’espace Android, puisque OnePlus, Honor, Google et d’autres lancent des appareils compétitifs dans la gamme de prix inférieure de l’échelle haut de gamme. De plus, les pliables et les discussions autour des capacités d’IA sur les smartphones gagnent du terrain.

Selon le rapport, les livraisons mondiales de smartphones ont diminué de 3,2 % sur un an pour atteindre 1,17 milliard d’unités en 2023.

“Bien qu’il s’agisse du volume annuel le plus faible depuis une décennie, en grande partie dû aux défis macroéconomiques et aux stocks élevés en début d’année, la croissance au second semestre a cimenté la reprise attendue pour 2024”, a souligné IDC. « Le quatrième trimestre (4T23) a connu une croissance de 8,5 % sur un an et 326,1 millions d’expéditions, soit plus que la prévision de croissance de 7,3 %.