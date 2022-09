Apple déclenche la vente de technologies ; Alphabet et Microsoft ont atteint leur plus bas niveau en 52 semaines

Les actions de grandes entreprises technologiques ont subi de lourdes pertes jeudi, entraînant avec elles de nombreuses autres actions américaines, après que les analystes de Bank of America ont abaissé la cote des actions d’Apple.

Les actions technologiques ont été poussées à la baisse toute l’année, les investisseurs ayant abandonné la croissance et affluant vers des actifs plus défensifs pour faire face à des taux d’intérêt plus élevés et anticiper une éventuelle récession.

Le Nasdaq Composite, riche en technologies, a augmenté mardi et mercredi, mais l’achat est intervenu après les pires deux semaines depuis le début de la pandémie de Covid. Maintenant, la tendance à la baisse est de retour, avec le Nasdaq en baisse de 2,8 % jeudi – c’est le plus fort recul d’une journée depuis le bon 13 septembre. Le S&P 500 au sens large a chuté de 2,1 %.

Les actions Apple ont chuté de près de 5 % alors que les analystes de Bank of America dirigés par Wamsi Mohan ont changé leur note d’achat à neutre, s’écartant de la position d’achat détenue par une majorité d’analystes interrogés par FactSet.

Les analystes ont souligné plusieurs risques, notamment un cycle d’achat plus faible associé à l’iPhone 14 qu’Apple a lancé ce mois-ci. Un jour plus tôt, un rapport indiquait qu’Apple avait abandonné son plan visant à augmenter la production d’iPhone de 6 millions d’unités au second semestre.

L’action Apple vaut désormais 20 % de moins qu’elle ne l’était fin 2021, tandis que le Nasdaq est en baisse de 31 % sur la même période.

Parmi les entreprises technologiques les plus valorisées sur le marché, Microsoft a pris le coup le plus léger. Il a terminé la séance de négociation de jeudi en baisse d’environ 1,5 %, ce qui était toujours un creux de 52 semaines. Alphabet, la société mère de Google, a également atteint un creux de 52 semaines, en baisse de 2,6 %. Les actions des plateformes mères de Facebook ont ​​​​glissé de 3,7%, Amazon a baissé de 2,7% et Tesla a baissé de 6,8%.

Les petites entreprises technologiques axées sur la croissance ont également souffert, avec Coinbase en baisse de près de 8 % après que Wells Fargo a lancé une couverture avec une note sous-pondérée. Ailleurs, Shopify a chuté de 8,45 %, Rivian de 7,9 % et Roblox de 7 %.

