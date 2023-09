Apple déclare une surchauffe de l’iPhone 15 Pro en raison d’un bug iOS 17, et non de la conception matérielle

Les plaintes généralisées concernant la surchauffe des nouveaux iPhone 15 Pro et Pro Max peuvent être attribuées à plusieurs facteurs, notamment un bug logiciel dans iOS 17, a déclaré Apple à CNET samedi.

La société a déclaré que le cadre en titane et la sous-structure en aluminium des nouveaux téléphones ne contribuent pas au problème et qu’ils dissipent mieux la chaleur que l’acier inoxydable utilisé dans les modèles Pro précédents.

Quelques jours après la mise en vente de la série iPhone 15, les gens ont commencé à partager des histoires sur la façon dont leurs nouveaux téléphones surchauffaient ou semblaient excessivement chauds. Certains utilisateurs ne pouvaient pas tenir confortablement son téléphone. D’autres ont partagé des photos de thermomètres infrarouges montrant la température de leur iPhone atteignant plus de 80 degrés Fahrenheit.

En passant du temps avec les téléphones pour mon examen de l’iPhone 15 Pro et Pro Max, je n’ai eu aucun problème de surchauffe. Le 15 Pro Max est devenu sensiblement chaud après avoir utilisé l’adaptateur secteur 140 W de mon MacBook Pro pour le charger. Il faisait également assez chaud après avoir joué à Resident Evil Village pendant 30 minutes.

« Nous avons identifié quelques conditions qui peuvent faire chauffer l’iPhone plus que prévu », a déclaré Apple dans un communiqué à CNET. « L’appareil peut sembler plus chaud au cours des premiers jours après sa configuration ou sa restauration en raison d’une activité en arrière-plan accrue. Nous avons également trouvé un bug dans iOS 17 qui affecte certains utilisateurs et qui sera résolu dans une mise à jour logicielle. Un autre problème concerne » Certaines mises à jour récentes d’applications tierces entraînent une surcharge du système. Nous travaillons avec ces développeurs d’applications sur des correctifs en cours de déploiement. «

Le critique technique Faruk Korkmaz a publié un vidéo plus tôt cette semaine, documentant la température de son iPhone 15 Pro Max grimpant à 98 degrés quelques minutes après avoir ouvert l’application Instagram. La même chose s’est produite sur son iPhone 14 Pro Max sous iOS 17.

Apple a expliqué que les mises à jour récentes de certaines applications tierces sur iOS 17, comme Instagram, Asphalt 9 et Uber, surchargent le processeur de la puce A17 Pro, provoquant une surchauffe de l’iPhone que la normale. La société travaille avec des développeurs tiers pour mettre en œuvre des correctifs. En conséquence, Instagram a publié une version mise à jour de son application le 27 septembre.

Ni Gameloft, développeur d’Instagram, Uber ou Asphalt 9, n’a immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

On ne sait pas quand la mise à jour logicielle qui corrige le bug d’iOS 17 sera publiée, mais Apple a expliqué que le correctif ne réduirait pas les performances de l’iPhone.

En termes de chargement, Apple a déclaré que les 15 Pro et Pro Max prennent en charge tout adaptateur USB-C conforme à la norme USB-C, y compris USB Power Delivery. La société a déclaré que l’iPhone se régule pour limiter la charge à un maximum de 27 W et que si vous utilisez un chargeur de 20 W ou plus, le téléphone peut temporairement chauffer en conséquence.

Certaines personnes ont remarqué que l’iPhone 15 Pro et Pro Max devenaient inconfortablement chauds pendant le chargement. James Martin/CNET

Pommes page d’assistance note que l’iPhone peut sembler chaud lorsque vous le configurez pour la première fois, le restaurez à partir d’une sauvegarde ou le chargez sans fil. C’est mon expérience avec un certain nombre de modèles d’iPhone et de téléphones Android précédents.

Si vous possédez un iPhone 15 Pro ou Pro Max et que vous rencontrez une surchauffe, vous pouvez essayer certaines choses jusqu’à ce qu’Apple publie la mise à jour iOS 17. Allumer Mode faible consommation depuis le centre de contrôle ou dans la section Batterie de l’application Paramètres. Cela supprimera toutes les tâches en arrière-plan, limitera temporairement le taux de rafraîchissement de l’écran à 60 Hz et réduira la luminosité. Ne laissez pas votre téléphone exposé à la lumière directe du soleil ou dans un environnement extrêmement chaud pendant des périodes prolongées. Et si, comme Korkmaz, vous pensez qu’une application pourrait être à l’origine du problème, désactivez l’actualisation en arrière-plan pour cette application dans la section Général de l’application Paramètres.