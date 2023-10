L’Apple Watch de première génération d’Apple n’est plus disponible pour réparation ou mise à niveau, car la société a déclaré le produit comme « obsolète ». Cela inclut la version premium en or 18 carats, qui adhère à la politique de garantie de sept ans d’Apple. La montre a été lancée en 2015 dans une fourchette de prix de 10 000 à 17 000 dollars et n’a été disponible que pendant un an avant qu’Apple ne la remplace par des variantes de montres moins luxueuses, selon un rapport publié dans Le bord.

Le tag obsolète signifie non seulement la fin des mises à jour logicielles mais également la fin du support matériel. La société ne fournira plus de pièces, de réparations ou de services de remplacement pour la montre dans les Apple Stores et chez les fournisseurs de services agréés Apple. Il convient de noter que l’Apple Watch d’origine, appelée Series 0, n’a jamais été mise à jour au-delà de watchOS 4.3.2 en 2018.

Selon Apple site web, lorsqu’un produit n’est plus fabriqué depuis plus de sept ans, l’entreprise le considère comme technologiquement dépassé. Les appareils de première génération viennent de dépasser ce cap de sept ans depuis que l’Apple Watch originale a été abandonnée en septembre 2016 au profit des versions Series 2 et Series 1.

L’Apple Watch Edition en or massif était un projet favori de Jony Ive, qui était l’ancien concepteur en chef d’Apple. Des célébrités ont été aperçues le portant lors de ses débuts, notamment le créateur de mode allemand Karl Lagerfeld et la chanteuse Beyoncé, qui l’ont associé à un bracelet à maillons en or qui n’a jamais été mis à la disposition du grand public.

De plus, tous les autres modèles Hermes en aluminium et en acier inoxydable de 38 mm et 42 mm de l’Apple Watch d’origine sont également considérés comme obsolètes. L’Apple Watch Edition en céramique, qui pouvait être achetée jusqu’à 1 299 $, a ensuite été remplacée par l’Apple Watch en or massif en 2016.

Pendant ce temps, l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2 ont été lancées le 12 septembre lors de l’événement Wonderlust de la société. Les montres intelligentes portables comportent des améliorations considérables par rapport à leurs modèles précédents. L’Apple Watch Series 9 est proposée dans les options de couleurs Minuit, Rose, (Produit) Rouge, Starlight et Argent et est au prix de Rs. 9,999. 41 900 tandis que l’Apple Watch Ultra 2 est au prix de Rs. 41 900. 89 900. Il est livré avec les options de bandes Alpine Loop, Trail Loop et Ocean.