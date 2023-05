Apple déclare que la WWDC23 sera « la WWDC la plus grande et la plus excitante à ce jour »

Apple a déclaré que la WWDC23 sera «la WWDC la plus grande et la plus excitante à ce jour», le fabricant d’iPhone devant annoncer iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 et macOS 14, en plus de son mélange AR / VR de longue date. casque de réalité et nouveau MacBook Air 15 pouces plus grand.

La WWDC aura lieu du 5 au 9 juin, avec le keynote principal ayant lieu en début de semaine le lundi 5 juin. Le discours d’ouverture débutera à 10 h, heure du Pacifique, avec une diffusion en direct de l’événement se déroulant via apple.com, l’application Apple Developer, l’application Apple TV et YouTube, avec une lecture à la demande disponible après la fin de la diffusion.

Dans un communiqué de presse avant le discours d’ouvertureApple a annoncé que la conférence de cette année serait la plus importante à ce jour, conformément aux rumeurs selon lesquelles le fabricant d’iPhone présenterait son casque de réalité mixte, qui offrira une combinaison d’expériences de réalité augmentée et virtuelle, y compris les appels VR FaceTime, Apple Arcade Jeux AR, et plus encore.

Le lancement du casque marquera la sortie du premier nouveau produit majeur d’Apple depuis l’Apple Watch en 2014.

Pour le reste de la semaine, Apple organisera des séminaires numériques avec des ingénieurs qui présenteront de nouvelles technologies aux développeurs.