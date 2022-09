Apple dans le dilemme du film “Emancipation” de Will Smith après la claque des Oscars : rapport

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Apple est confronté à un dilemme concernant le film “Emancipation” de Will Smith, qui a été considéré comme un candidat aux Oscars avant que l’acteur ne gifle Chris Rock sur scène lors de la cérémonie des Oscars 2022.

Le contrecoup auquel Smith a été confronté au cours des derniers mois aurait amené les dirigeants d’Apple à discuter de la sortie du film cette année – à temps pour la saison des récompenses – ou à attendre jusqu’en 2023.

Le New York Times a rapporté que “la sensibilité de la situation est évidente”.

Le point de vente, citant trois sources, rapporte qu’il y a eu des discussions au sein de l’entreprise pour sortir “Emancipation” à la fin de l’année. Cependant, il a déjà été signalé que le film pourrait être repoussé jusqu’en 2023.

Selon le Times, Apple a mis en place un test de dépistage plus tôt cette année. Des sources ont affirmé que le film avait reçu des réactions positives, y compris pour la performance de Smith, et que les téléspectateurs n’étaient pas découragés par le comportement récent de Smith.

Le drame de la guerre civile, pour lequel Apple aurait dépensé 120 millions de dollars, pourrait être éligible pour la prochaine saison de récompenses s’il sort cette année.

Cependant, même si le film sort et remporte un Oscar, Smith ne serait pas présent à la cérémonie de remise des prix car il a démissionné de l’Académie des arts et des sciences du cinéma. L’Académie lui a également interdit d’assister à la cérémonie et à tout événement lié à l’Académie pendant les 10 prochaines années.

Apple n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Smith a giflé Rock alors qu’il remettait un prix lors de la cérémonie des Oscars 2022. Rock venait de faire une blague sur la femme de Smith, Jada Pinkett Smith, et sa calvitie. Quelques minutes plus tard, Smith a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans “King Richard”. C’était la première victoire de l’acteur aux Oscars.

Smith s’est excusé auprès de Rock et a mis en ligne une vidéo sur YouTube et a longuement parlé de la tristement célèbre gifle.

L’acteur de “Gemini Man” a révélé qu’il avait contacté Rock pour parler de l’incident, mais a affirmé que le comédien n’était pas prêt à s’asseoir avec lui. Il a également passé la vidéo de cinq minutes à s’excuser auprès de Rock et d’autres – y compris la mère de Rock, Rose Rock.

“Je veux m’excuser auprès de la mère de Chris”, a déclaré Smith dans la vidéo. “J’ai vu une interview que la mère de Chris a faite et, vous savez, c’était l’une des choses à propos de ce moment que je n’avais tout simplement pas réalisé et, vous savez, je ne pensais pas, mais combien de personnes ont été blessées à ce moment-là “, a expliqué l’acteur.

Smith a terminé la vidéo en expliquant que “décevoir les gens” est son “traumatisme central”.

“Je déteste quand je laisse tomber les gens”, a déclaré Smith. “Donc, ça fait mal. Ça me fait mal psychologiquement et émotionnellement de savoir que je n’ai pas été à la hauteur de l’image et de l’impression que les gens ont de moi et le travail que j’essaie de faire est que j’ai profondément des remords et j’essaie d’être plein de remords sans avoir honte de moi.”