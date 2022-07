Apple coupe les liens avec l’ancien directeur du design Jony Ive et la société de design LoveFrom

Apple aurait rompu les liens avec son ancien directeur du design Jony Ive et sa nouvelle société de design LoveFrom, avec Le New York Times rapportant mardi qu’après 30 ans, Ive et Apple se sont complètement séparés après l’ancien chef du design a annoncé en 2019 qu’il quitterait Apple pour se concentrer sur la création de sa propre entreprise de designdont Apple deviendrait un client principal.

L’année où j’ai quitté Apple, le fabricant d’iPhone aurait signé un contrat pluriannuel d’une valeur de plus de 100 millions de dollars pour devenir client de LoveFrom, cependant, le New York Times rapporte que “jeAu cours des dernières semaines, avec le renouvellement imminent du contrat, les parties ont convenu de ne pas le prolonger », certains dirigeants d’Apple se demandant combien la société payait LoveFrom pour ses services, Ive voulant prétendument « la liberté de prendre des clients sans ayant besoin de l’autorisation d’Apple », après que des contrats stricts aient interdit au nouveau cabinet d’accepter des travaux qu’Apple jugeait compétitifs, indique l’article.

Apple a déclaré lorsque Ive a annoncé son départ qu’il “continuerait à travailler en étroite collaboration et sur une gamme de projets avec Apple”, le New York Times notant comment LoveFrom a travaillé sur de nouveaux produits, comme le casque AR/VR dont on parle depuis longtemps et qui devrait être annoncé l’année prochaine.

Après le départ d’Ive de l’entreprise, des rapports ont affirmé que l’ancien directeur de la conception s’était progressivement retiré de son rôle depuis le dévoilement de l’Apple Watch originale en 2014. Des rumeurs prétendaient que je n’avais plus envie de travailler chez Apple, quelque chose que le PDG d’Apple, Tim Cook, a qualifié d'”absurde” et d’inexact.

