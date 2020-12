Apple affirme que la société a corrigé une erreur affectant les services « Compte iCloud et connexion ». Selon la page d’état d’Apple, le problème qui aurait affecté ses utilisateurs pendant environ 36 heures a été résolu aujourd’hui (27 décembre) à 3 h 05 IST. La société de technologie basée à Cupertino; cependant, n’a pas encore clarifié les raisons de la panne. Pendant la panne, plusieurs utilisateurs de haut-parleurs intelligents Apple Watch et HomePod ont signalé des problèmes de configuration des appareils avec iCloud. De nombreux nouveaux acheteurs de produits Apple se sont également rendus sur ses forums pour se plaindre des nouveaux appareils Apple qu’ils avaient reçus en cadeau de Noël.

Le problème de panne a été initialement signalé par MacRumors, où il a noté que les utilisateurs n’étaient pas en mesure de configurer leur Apple Watch et HomePod mini nouvellement achetés. Un utilisateur de son forum a écrit: « Je ne peux pas configurer mon mini. Reste bloqué sur la ‘configuration’ après la configuration initiale, puis après un certain temps se réinitialise. J’ai trois autres HomePod et je n’ai jamais eu ce problème. Sauf s’il y a un correctif , le mini est inutilisable. » Un autre utilisateur, qui s’appelle BeatCrazy, avait déclaré que le processus de vérification échouait continuellement, l’empêchant ainsi de configurer les nouveaux modèles Apple Watch SE GPS + Cellular qu’il avait achetés pour Noël. L’utilisateur a ajouté qu’il était en mesure de se connecter à l’aide d’identifiants Apple et de mots de passe, mais le processus s’est arrêté lors de la saisie du code d’accès d’un autre appareil.

Comme mentionné, Apple n’a pas clarifié la cause de la panne, mais la panne du service iCloud pourrait être due à une surcharge de trafic sur les serveurs Apple à Noël où plusieurs nouveaux utilisateurs Apple initialisent le compte pour la première fois. Dans une autre nouvelle liée à Apple, la principale fonctionnalité de confidentialité à venir de la société, qui vise à fournir aux utilisateurs un meilleur contrôle sur leurs données, a commencé à apparaître avec la dernière version iOS 14.4 beta. Certains bêta-testeurs voient maintenant une invite qui leur permet de décider si les applications doivent avoir accès à leur dada afin de recevoir des publicités plus personnalisées des entreprises.