Apple contre Meta : qui remportera la bataille pour votre visage ?

Le co-fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, considère le métaverse comme une nouvelle étape merveilleuse de l’avancement de la technologie, remplie d’opportunités de travailler, de jouer et de communiquer de manière complètement nouvelle par rapport à ce que nous faisons aujourd’hui. Vous pourriez être en train de regarder un Film IMAX sur la lune, ou vous pourriez organiser une conférence de travail dans une taverne inspirée des Pirates des Caraïbes. Ou peut-être pourriez-vous être monter sur scène avec votre groupe préféré.

Mais pendant que vous attendez avec impatience la vision de l’industrie technologique sur la façon dont le métaverse se déroule, Zuckerberg se prépare à ce qui semble être le combat de sa vie. Et ce sera contre Apple.

Lors de son discours d’ouverture de la conférence Meta Connect mardi, Zuckerberg a exposé sa vision de l’avenir, y compris des jeux comme Iron Man VRune suite de applications de productivité professionnelle de Microsoft et un nouveau Casque à 1 500 $ appelé Quest Pro, dont la fonction principale comprend des capteurs capables de lire vos expressions faciales réelles. Mais à plusieurs moments notables de la présentation de 82 minutes, il a également attaqué Apple sans dire son nom.

Dans des coups voilés, Zuckerberg a attaqué Apple sur tout, de sa nature secrète à son modèle commercial, profitant principalement du matériel plutôt que des publicités. Il a également attaqué l’approche écosystémique “fermée” d’Apple pour le développement d’applications, canalisant toutes les applications iPhone, iPad et Apple Watch via son App Store. Bien que cette approche, où les applications sont vérifiées pour les problèmes de sécurité et jugées par rapport aux normes éditoriales de l’entreprise, a contribué à créer des entreprises massives comme Uber et TikTok, elle a également attiré l’attention sur les problèmes antitrust.

“Dans chaque génération d’informatique, il y a eu un écosystème ouvert et un écosystème fermé”, a déclaré Zuckerberg, faisant référence aux batailles de plates-formes passées de l’industrie technologique entre Ordinateurs PC et Macet Le logiciel Android de Google contre l’iOS d’Apple. Le contrôle étroit exercé par Apple crée un verrouillage, a déclaré Zuckerberg, ce qui contribue aux bénéfices d’Apple. Le métaverse, a-t-il dit, ne devrait pas être comme ça. (Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les jabs de Zuckerberg.)

Bien que les attaques de Zuckerberg contre Apple ne soient pas nouvelles, il a ouvertement critiqué l’entreprise datant du premier iPad – cela marque ce qui pourrait être les premières volées de la prochaine grande bataille de la technologie.

Dans un avenir pas trop lointain, les deux sociétés pensent que nous allons porter des technologies sur nos têtes qui sont capables de superposer des images informatiques sur le monde réel (réalité augmentée) ou de nous amener dans des terres immersives générées par ordinateur (réalité virtuelle). Si en effet le monde passe à ces casques, les utilisant pour tout, du visionnage de films au travail, il pourrait lancer une nouvelle vague de croissance dans la technologie. Aujourd’hui, l’industrie technologique vend déjà des centaines de millions de PC et plus de 1,5 milliard de smartphones chaque année.

Tim Cook, PDG d’Apple, a déclaré qu’il pensait que sa technologie de “réalité” préférée, la réalité augmentée, changerait profondément notre monde de la même manière qu’Internet l’a fait au cours des dernières décennies. “Nous allons vraiment regarder en arrière et réfléchir à la façon dont nous vivions autrefois sans RA”, a-t-il déclaré. Publication néerlandaise Bright le mois dernier.

Zuckerberg pense à peu près la même chose à propos du métaverse, les mondes numériques partagés que son équipe aide à construire. “Nous croyons si profondément en cette vision que nous avons renommé toute notre entreprise en son honneur”, a-t-il déclaré mardi. “Et nous sommes à un moment où de nombreuses technologies qui alimenteront le métaverse commencent à décoller.”

Il est révélateur que Zuckerberg ait tiré ses coups avant même qu’Apple ne publie un ensemble de lunettes AR, qui font l’objet de rumeurs depuis des années.

Ouvert et fermé

Apple n’a pas reconnu publiquement les rapports de nombreux points de vente, y compris CNET, à propos de son prochain casque.

Au lieu de cela, la société a publiquement concentré ses efforts sur l’ajout de plus de fonctionnalités à ses iPhones et iPads. En 2017, il a annoncé AR Kit, un ensemble d’outils logiciels qui aident les développeurs à créer des applications capables d’interagir avec le monde réel. Applications AR notables pour l’iPhone inclure Pokemon Go, où les joueurs “attrapent” des monstres de dessins animés après les avoir recherchés via la caméra et l’écran. Il y a aussi Espace Ikéaune application qui mesure un espace dans votre maison et montre à quoi ressembleraient les meubles de l’entreprise si placé là.

Apple devra choisir le bon moment pour annoncer son casque, selon les analystes. Bien qu’il soit rarement le premier à annoncer de nouveaux appareils – il y avait de nombreux lecteurs audio avant l’iPod et de nombreux smartphones avant l’iPhone — Apple est connu pour éventuellement offrir “une meilleure solution“, a écrit l’analyste de Strategy Analytics Tim Bajarin après les annonces de Meta mardi. “Cela inclut des conceptions innovantes desdits appareils et des logiciels et services faciles à utiliser”, a-t-il ajouté. “Si l’histoire est un guide, Apple innovera avec une forme de casque facile à utiliser qui comprend des applications et des services.”

“Meta sait simplement qu’ils ont besoin d’une sorte d’avance pour avoir même une chance de se battre.” Anshel Sag, analyste Moor Insights & Stratégie

Alors que de nombreux employés d’Apple et observateurs de l’industrie sont impatients de savoir quand le casque de l’entreprise fera ses débuts, ils plaisantent aussi souvent sur le fait que le PDG d’Apple n’utilisera probablement jamais le mot de Zuckerberg pour l’avenir – “métaverse” – pour décrire les produits de son entreprise. “Je ne suis vraiment pas sûr que la personne moyenne puisse vous dire ce qu’est le métaverse”, a déclaré Cook dans cette interview de septembre avec Bright.

Une partie de la raison des coups d’Apple sur Meta est probablement due au fait que le fabricant d’iPhone pense que la société de Zuckerberg est son plus grand concurrent dans ce secteur. Après tout, on pense que le casque Meta Quest 2 est l’un des appareils VR les plus vendus à ce jour. Il a également remporté le choix de l’éditeur CNET plus tôt cette année, bien qu’il soit disponible depuis 2019. “C’est toujours le casque VR à battre”, a déclaré CNET. Scott Stein a écrit dans sa revue.

Anshel Sag, analyste chez Moor Insights & Strategy, a noté qu’au milieu de toutes les discussions de Zuckerberg sur le métaverse, il a également décrit le nouveau casque Quest Pro de la société comme un appareil pour le développement AR et les applications professionnelles. Cette expansion, au-delà des jeux et de la communication Internet, a été la clé du cas de Zuckerberg, a-t-il déclaré. “C’est une autre de ces guerres de plates-formes, où Apple se tient en quelque sorte seul, puis tout le monde se fait concurrence pour rivaliser avec Apple.”

“Meta sait simplement qu’ils ont besoin d’une sorte d’avance pour même avoir une chance de se battre”, a-t-il ajouté.

Zuckerberg a pris une partie de cette longueur d’avance il y a huit ans, lorsque Facebook a acheté Oculus VR alors en démarrage pour plus de 2 milliards de dollars. Cela a aidé la boutique d’applications VR de sa propre entreprise à atteindre 1,5 milliard de dollars de ventes jusqu’à présent, avec 33 titres dépassant les 10 millions de dollars de revenus bruts.

Maintenant, Zuckerberg plaide non seulement pour créer des applications pour son appareil, mais aussi pour mener sa guerre à venir contre Apple.

“Nous sommes au début d’une nouvelle ère et le calcul de changements majeurs comme celui-ci ne se produit pas souvent”, a déclaré Zuckerberg mardi. “Je considère que notre rôle n’est pas seulement d’aider à construire cet écosystème ouvert, mais de faire en sorte que l’écosystème ouvert l’emporte dans cette prochaine génération d’Internet.”