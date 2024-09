Apple contraint de rétrograder radicalement l’iPhone 16 Pro

Mise à jour du 17 septembre avec des détails sur le volume de précommandes de l’iPhone 16 et le déploiement d’Apple Intelligence.

Le nouveau iPhone 16 Pro dévoilé à Cupertino, en Californie (Photo de NIC COURY/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images

Avec le lancement de l’iPhone 16 et de l’iPhone 16 ProApple a fait ses premiers pas dans la prochaine génération de smartphones, mais Tim Cook et son équipe ne seront pas en mesure d’offrir les avantages à tous ceux qui les souhaitent.

Grâce à l’impact de l’Union européenne Loi sur les marchés numériquesApple a pris la décision radicale de retirer sa suite logicielle d’intelligence artificielle générative, baptisée Apple Intelligence, de tous les iPhone en Europe. L’entreprise refuse de diffuser le logiciel aux utilisateurs européens sans directives claires de la part de l’entreprise. les autorités de régulation.

L’Europe a vu ventes stables de l’iPhone Au cours des trois dernières années, 56,1 millions d’unités ont été vendues en 2021, 56 millions en 2022 et 56,8 millions en 2023. Cela représente entre la moitié et les deux tiers des ventes américaines. La perte du marché européen au profit d’Apple Intelligence n’aura pas d’impact immédiat ; le logiciel prendra en charge un ensemble minimal de langues lorsqu’il sera disponible, la première mise à jour étant limitée à l’anglais américain et certaines sections de la suite étant retardées jusqu’au premier trimestre 2025.

Néanmoins, cette décision laisse Apple dans une situation désavantageuse aujourd’hui.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, s’exprime lors de l’événement Glowtime d’Apple (Photo de NIC COURY/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images

Mise à jour : lundi 16 septembre:Écrire pour le Bulletin d’information Power OnMark Gurman confirme le déploiement d’Apple Intelligence sur l’ensemble de la plateforme iPhone, y compris les quatre modèles d’iPhone 16 mais également l’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max.

La première version publique des outils d’IA générative d’Apple aura lieu en octobre et ne comportera que quelques fonctionnalités. La première version notable sera disponible en décembre, avec notamment des émojis créés à partir de routines d’IA générative, des capacités d’édition d’images et la première utilisation de ChatGPT.

L’intégration complète dans iOS 18, y compris Apple INtelligence fonctionnant au sein de l’assistant numérique à commande vocale Siri, n’aura pas lieu avant mars 2025.

Bien entendu, les utilisateurs européens d’iPhone ne verront aucune de ces mises à niveau, qu’ils soient propriétaires actuels d’iPhone 15 Pro ou qu’ils achètent l’un des quatre nouveaux modèles de la famille iPhone 16.

Des clients et des employés à l’intérieur de l’Apple Store de Chongqing, en Chine. (Photo de Cheng Xin/Getty) … [+] (Images) Getty Images

Mise à jour : mardi 17 septembre:Les détails sur les précommandes d’iPhone proviennent de l’éminent analyste d’Apple Ming-Chi Kuo. Écrire sur Medium.comKuo note des précommandes globales de l’ordre de 37 millions d’unités pour les modèles iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro et 16 Pro Max, soit environ 12,5 % de moins que les chiffres de l’iPhone 15 de la fenêtre de précommande de l’année dernière.

Kuo cite l’absence du logiciel d’intelligence artificielle générative d’Apple au lancement comme facteur essentiel de la réduction du carnet de commandes : « L’un des facteurs clés de la demande plus faible que prévu pour la série iPhone 16 Pro est que le principal argument de vente, Apple Intelligence, n’est pas disponible au lancement en même temps que la sortie de l’iPhone 16. »

Kuo note qu’Apple Intelligence arrivera plus tard dans le cycle de vie du produit et sera accompagné d’un marketing agressif tout au long de 2025. Cela sera efficace sur le territoire d’origine d’Apple, les États-Unis, mais inefficace sur son deuxième plus grand marché, l’Europe, tant qu’Apple Intelligence restera hors de portée des clients européens potentiels.

Image de marque Galaxy AI de Samsung (Photo de Joan Cros/NurPhoto via Getty Images) NurPhoto via Getty Images

Les goûts de Google IA Gemini et Samsung IA de la galaxie peut aller de l’avant, en collectant des montagnes de données d’utilisateurs anonymisées pour améliorer le produit ainsi qu’en proposant des mises à jour continues pour le logiciel existant tout en travaillant à la sortie du logiciel de deuxième génération. Gemini AI a été déployé avec le lancement en août de la famille Pixel 9, tandis que la v2 de Galaxy AI est attendue en janvier 2025.

Apple ne peut rien faire de tout cela, du moins avec sa base d’utilisateurs européens.

L’IA générative est l’une des forces motrices actuelles dans les décisions d’achat de smartphones. Une enquête récente de CNET Selon une étude, 34 % des utilisateurs ont des inquiétudes concernant la confidentialité de l’IA. Apple a une forte identité de marque qui repose en partie sur la promesse de confidentialité et s’appuie fortement sur ce point pour essayer de différencier son IA de celle de la concurrence.

En raison du rôle dominant de l’iPhone et de l’iOS sur le marché européen, l’UE a qualifié Apple de portierDans l’UE, Apple doit autoriser les entreprises tierces à travailler avec ses services, supprimant ainsi le jardin clos autour de ces services de base et permettant la concurrence et le choix des utilisateurs au sein de la plateforme.

Apple a indiqué précédemment que « … en raison des incertitudes réglementaires engendrées par [the EU’s Digital Markets Act]« Nous ne pensons pas que nous serons en mesure de déployer trois de ces fonctionnalités (iPhone Mirroring, améliorations du partage d’écran SharePlay et Apple Intelligence) pour nos utilisateurs de l’UE cette année. »

Apple Intelligence serait-elle soumise aux exigences de contrôle du DMA ? Si tel est le cas, cela obligerait Apple à ouvrir iOS pour fonctionner avec d’autres solutions logicielles d’IA générative, offrant aux utilisateurs le choix du logiciel d’IA qu’ils souhaitent utiliser sur leurs appareils personnels. Apple cherche à obtenir des éclaircissements sur l’interaction entre Apple Intelligence et le DMA, mais ces éclaircissements n’ont pas été obtenus.

Apple a décidé d’éviter ce problème en refusant d’autoriser l’installation de son logiciel d’intelligence artificielle générative sur un iPhone acheté. Il s’agit d’un choix radical qui sera perçu comme une rétrogradation par la communauté dévouée d’Apple et qui placera les iPhone européens dans une position désavantageuse par rapport à la concurrence basée sur Android.

Lisez maintenant les derniers titres sur l’iPhone, les AirPods et l’Apple Watch de Glowtime dans le résumé des actualités Apple de cette semaine, ici sur Forbes…