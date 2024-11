Apple contraint à une mise à niveau inattendue du MacBook Air

Le PDG d’Apple, Tim Cook, regarde une exposition du tout nouvel ordinateur portable MacBook Air redessiné lors de la WWDC22 … [+] (Photo de Justin Sullivan/Getty Images) Getty Images

Cette semaine, Apple a vu présenter trois nouveaux modèles de MacBook Pro, alimenté par le dernier silicium M4. Tim Cook et son équipe ont continué à promouvoir leurs nouveaux efforts en matière d’IA générative avec ce lancement, proclamant que « Apple Intelligence exploite la puissance d’Apple Silicon et du Neural Engine pour ouvrir de nouvelles façons aux utilisateurs de travailler, de communiquer et de s’exprimer sur Mac. »

L’annonce contient une modification des spécifications du MacBook Air. La version d’entrée de gamme tant décriée ne souffrira plus de 8 Go de RAM. Apple s’est résolument contenté de 8 Go comme option acceptable, tandis que la communauté et les fabricants d’ordinateurs portables concurrents pointent tous vers une base de référence de 16 Go au minimum.

Pourquoi cela a-t-il changé cette semaine ?

Apple sait ce qu’il veut dans votre MacBook

Ce n’est pas la première fois qu’Apple décide qu’elle connaît mieux que le marché dans son ensemble.

Le chargement sans fil a fait ses débuts sur le Nokia Lumia 820 en 2012 et le Google Nexus 7 en 2013. Le premier iPhone à chargement sans fil d’Apple n’est arrivé qu’avec l’iPhone 8 de 2017. L’industrie a largement adopté l’USB-C après sa première apparition sur un téléphone Android en 2015. le premier iPhone USB-C est sorti en 2023.

Ignorant certaines options e-ink intéressantes (telles que le YotaPhone), les écrans permanents sont arrivés sur Android en 2016 avec la sortie du Samsung Galaxy S7. Il a fallu attendre l’iPhone 14 en 2022 avant qu’Apple n’introduise un affichage permanent sur son smartphone.

Aucune de ces fonctionnalités n’était difficile, et elles n’étaient pas non plus particulièrement exclusives. Ils se sont tous révélés utiles lorsqu’ils ont été lancés par un seul fabricant, et les marchés ont décidé qu’ils devaient devenir des fonctionnalités standard dans l’ensemble de l’écosystème des smartphones.

Enfin, presque tout l’écosystème des smartphones.

Le MacBook d’Apple est un point de défaillance unique

Apple a passé des années à ne pas ajouter de fonctionnalités et de spécifications populaires à l’iPhone. Le jardin clos de l’iPhone signifiait qu’il n’y avait aucune pression sur Apple pour fournir ce que tout le monde acceptait comme un enjeu de table dans la fabrication d’un smartphone. La communauté Apple devra attendre que Tim Cook et son équipe quittent leur tour d’ivoire pour rejoindre le reste du monde.

Cette situation ne resterait pas statique dans un environnement de vente au détail concurrentiel. Une entreprise fabriquant des ordinateurs portables Windows, entendant parler d’un marché pour une fonctionnalité désespérément recherchée que la concurrence n’offrait pas, se lancerait et conquérirait ces clients en répondant à leurs besoins.

Ce n’est pas quelque chose dont les clients d’Apple peuvent bénéficier. Supposons qu’il existe une fonctionnalité, une mise à niveau ou une fiche technique de la concurrence qu’ils souhaitent voir sur l’un des systèmes d’exploitation Apple. Dans ce cas, il n’y a pas d’option pour se tourner vers un ordinateur portable sous macOS ou un smartphone sous iOS qui offrirait ces options. Le système fermé créé par Apple sert bien mieux Apple que les consommateurs. L’arbitre final n’est pas le marché ; c’est la direction.

Si Tim Cook ne le veut pas, cela n’arrivera pas.

Nous pensions que 640 Ko suffisaient de RAM pour tout le monde

L’Apple Machine s’est efforcée de faire passer le message selon lequel 8 Go étaient plus que suffisants en raison des avantages d’Apple Silicon. Le mantra a été évoqué avec chaque nouveau Mac sorti avec 8 Go de RAM. C’était suffisant… jusqu’à ce que le reste des digerati profite des avantages de l’IA générative, et qu’Apple soit contraint d’accélérer ses efforts.

Même si elles sont encore en retard sur la courbe d’adoption, la première vague d’applications de la suite Apple Intelligence a été lancée… et elles ont toutes besoin de 16 Go de RAM. Étonnamment, l’équipe de direction d’Apple a décidé que 16 Go de RAM serait une très bonne idée à tous les niveaux. Ce n’est que maintenant que les faibles 8 Go de RAM d’entrée de gamme seront supprimés du portefeuille.

Votre MacBook est-il la priorité d’Apple ?

C’est pourquoi la concurrence est bonne. Il stimule l’innovation ; cela élimine l’inertie du système et garantit que le marché peut décider de ce qui est le mieux et de ce qui est souhaité. En fin de compte, la concurrence donne du pouvoir aux consommateurs.

Apple affirme qu’en se concentrant sur la fabrication « des meilleurs produits au monde, elle peut enrichir la vie des gens ». Grâce à cette orientation, elle peut offrir le meilleur à ses clients. Le problème de cette approche est que, sans pression extérieure, c’est Apple seul qui décide de ce qui est le mieux pour ses clients bloqués. Et si ce client n’est pas vous, vous devrez attendre qu’Apple décide que ce dont il a besoin est ce que vous voulez acheter.

Le MacBook Air M3 d’entrée de gamme avec 16 Go de RAM est disponible aujourd’hui à 1099 $… le même prix qu’Apple a facturé la semaine dernière pour le MacBook Air M3 avec 8 Go de RAM.

