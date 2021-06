Apple continuera à mettre à jour iOS 14 même après la sortie d’iOS 15

L’annonce par Apple d’iOS 15 a apporté un nouveau changement qui est officiellement reflété sur les pages de mise à jour logicielle d’Apple. Comme MacRumeurs rapports, l’iOS 14 actuel vous permettra désormais de choisir si vous souhaitez passer à iOS 15 dès sa sortie ou rester sur iOS 14 tout en recevant les correctifs de sécurité critiques.

iOS offre désormais le choix entre deux versions de mise à jour logicielle dans l’application Paramètres. Vous pouvez mettre à jour vers la dernière version d’iOS 15 dès sa sortie pour les dernières fonctionnalités et l’ensemble le plus complet de mises à jour de sécurité. Ou continuez sur iOS 14 et obtenez toujours des mises à jour de sécurité importantes jusqu’à ce que vous soyez prêt à passer à la prochaine version majeure.

Apple répète que le micrologiciel le plus récent disposera de « l’ensemble le plus complet de mises à jour de sécurité » tandis que la version précédente « obtiendra toujours des mises à jour de sécurité importantes ».

Historiquement, Apple a été catégorique sur les mises à jour iOS dans le passé, interdisant rapidement aux appareils iOS de passer à une mise à jour récente. Cela a permis de s’assurer que les appareils restent avec un micrologiciel plus récent et a découragé la rétrogradation vers un logiciel plus ancien.

Ce nouveau changement donne aux clients le temps de se mettre à jour s’ils ont des restrictions d’appareil ou des exigences d’appareils iOS qui sont gérés par une organisation comme les entreprises et les écoles.

Les premières versions de développeur iOS 15 sont désormais disponibles en téléchargement sur un appareil de test. Apple prévoit de publier la version bêta publique dans le courant du mois de juillet, la sortie publique étant attendue à l’automne.

