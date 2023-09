Apple conteste l’affirmation française selon laquelle l’iPhone 12 dépasse les limites de rayonnement électromagnétique de l’UE

L’organisme français de surveillance des radiations a interdit la vente de l’iPhone 12 d’Apple après des tests qui, selon elle, ont montré que le smartphone enfreignait les limites européennes d’exposition aux rayonnements électromagnétiques.

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a déclaré mardi que le débit d’absorption spécifique (DAS) du modèle – une mesure du taux d’énergie radiofréquence absorbée par le corps à partir d’un équipement – ​​était supérieur à celui autorisé par la loi.

Jean-Noël Barrot, secrétaire d’Etat à l’économie numérique, a déclaré au journal Le Parisien qu’une mise à jour du logiciel pourrait résoudre le problème. Si Apple ne résout pas le problème, l’ANFR a annoncé qu’elle ordonnerait un rappel de l’appareil dans toute la France.

Apple conteste les conclusions de l’organisme de surveillance, affirmant que l’iPhone 12 a été certifié par plusieurs organismes internationaux comme étant conforme aux normes mondiales en matière de rayonnement.

Résultats français

Le « taux d’absorption standard » fait référence à la dose d’énergie que le corps absorbe de toute source de rayonnement. Elle est exprimée en watts par kilogramme de poids corporel.

Le rayonnement des téléphones portables résulte de leur fonctionnement, en transmettant des ondes radiofréquences, créant des champs électromagnétiques. Contrairement au rayonnement des rayons X ou des rayons gamma – provoqués par la désintégration radioactive – le rayonnement des téléphones ne peut pas rompre les liaisons chimiques ni provoquer de modifications dans les cellules du corps humain, un processus qui peut finalement causer des dommages, comme le cancer.

L’ANFR indique avoir récemment procédé à des tests aléatoires sur 141 téléphones, dont des iPhone 12, achetés en magasin. Lors de tests en laboratoire indépendant, deux iPhone 12 ne répondaient pas aux normes de l’UE, a déclaré à Reuters le bureau du ministre du Numérique.

Les tests de radiation des smartphones ont jusqu’à présent conduit à 42 arrêts de vente imposés dans le pays, indique le communiqué.

Le principal problème causé par le type de rayonnement « non ionisant » d’un téléphone est l’échauffement des tissus corporels. Au-delà des limites fixées, et en fonction de la durée de l’exposition, cela peut entraîner des effets sur la santé tels que des brûlures ou un coup de chaleur, selon la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP), un organisme qui fixe des lignes directrices pour les limites à l’échelle mondiale.

L’ANFR a indiqué que des laboratoires accrédités avaient trouvé un DAS de 5,74 watts par kilogramme lors de tests de l’iPhone 12 tenu à la main ou conservé dans la poche d’un pantalon. La norme européenne est de quatre watts par kilogramme. Cependant, cela ne représente aucun risque pour la santé humaine, selon le président de l’ICNIRP, Rodney Croft.

L’OMS et d’autres organismes internationaux de santé affirment qu’il n’existe aucune preuve définitive que les rayonnements des téléphones portables provoquent d’autres effets néfastes sur la santé. Cependant, cela a nécessité davantage de recherches.

Un Apple iPhone 12 est photographié mercredi dans un magasin de téléphonie mobile à Nantes, en France. Le ministre français de l’Économie numérique a déclaré au Parisien qu’une mise à jour du logiciel pourrait résoudre le problème. (Stéphane Mahé/Reuters)

En 2011, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé les rayonnements des téléphones portables comme « potentiellement cancérigènes », ou classe 2B. Cette désignation est utilisée lorsque l’agence ne peut exclure un lien potentiel.

L’agence a déclaré qu’il y avait des preuves « limitées » d’un risque accru de tumeurs cérébrales dans certaines des recherches disponibles, mais pas toutes, – et en particulier pour les « gros utilisateurs » – mais elle ne pouvait pas exclure des biais ou des erreurs dans les données, ce qui signifie aucune conclusion définitive n’a pu être tirée.

Réponse d’Apple

L’ANFR a déclaré qu’une mise à jour logicielle devrait suffire à résoudre le problème.

En termes simples, cela est dû au fait que le logiciel (les applications, programmes et autres informations d’exploitation exécutées sur un appareil) affecte le fonctionnement du matériel (l’appareil). Une mise à jour logicielle devrait donc suffire à réduire l’exposition SAR des utilisateurs d’iPhone 12.

Cependant, Apple a rejeté les conclusions de l’agence. La société a déclaré avoir fourni à l’ANFR plusieurs résultats de laboratoires Apple et tiers indépendants prouvant sa conformité à toutes les réglementations et normes SAR applicables dans le monde.

Apple a déclaré qu’elle contesterait les résultats de l’examen de l’ANFR et qu’elle continuerait à collaborer avec l’agence pour montrer qu’elle est conforme.

D’autres interdictions possibles ?

L’ANFR a déclaré que l’iPhone 12 n’était pas conforme aux normes de l’Union européenne, soulevant la question de savoir si de nouvelles interdictions de vente pourraient être imposées ailleurs.

L’ANFR transmettra ses conclusions aux régulateurs des autres États membres de l’UE.

Bien qu’il ne soit pas clair si d’autres autorités enquêtent, l’Office fédéral allemand de radioprotection a déclaré mercredi que « la question de la nécessité d’un changement fait actuellement l’objet de discussions ».