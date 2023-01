Apple conserve la première place des smartphones alors que les livraisons mondiales chutent au plus bas de 2013

Selon le cabinet d’études de marché IDC, les livraisons mondiales de smartphones ont chuté au quatrième trimestre 2022 – généralement une grande période de magasinage des Fêtes – grâce à la faiblesse macroéconomique et à la faiblesse de la demande des consommateurs.

Les entreprises d’électronique ont expédié 300,3 millions de smartphones au cours du trimestre d’octobre à décembre, soit une baisse de 18,3% d’une année sur l’autre, a déclaré IDC dans un rapport publié mercredi soir. La baisse marque la plus forte baisse jamais enregistrée en un seul trimestre.

Au total, 1,21 milliard de smartphones ont été expédiés en 2022, ce qui représente le plus faible total annuel d’expéditions depuis 2013 “en raison d’une demande des consommateurs considérablement ralentie, de l’inflation et des incertitudes économiques”, a déclaré IDC.

“Nous n’avons jamais vu les expéditions au cours du trimestre des fêtes baisser par rapport au trimestre précédent. Cependant, la demande affaiblie et les stocks élevés ont poussé les fournisseurs à réduire considérablement leurs expéditions”, a déclaré Nabila Popal, directrice de recherche chez IDC.

Les expéditions représentent les appareils que les entreprises aiment Pomme et Samsung envoyer aux détaillants et aux opérateurs de téléphonie mobile. Ils ne correspondent pas aux ventes, mais ils donnent une indication de la demande.

IDC a déclaré que “la fin d’année difficile met la reprise de 2,8% attendue pour 2023 en grave danger avec un risque à la baisse important pour les prévisions”.

Apple a maintenu sa position de premier fabricant de smartphones au monde. Le géant américain de la technologie a expédié 72,3 millions d’iPhones au quatrième trimestre, en baisse de 14,9% sur un an, a déclaré IDC. Apple avait une part de marché de 24,1 %. La baisse est survenue bien qu’Apple ait lancé ses derniers modèles – la série iPhone 14 – avant le trimestre crucial des vacances.

Apple a été confronté à un certain nombre de problèmes de chaîne d’approvisionnement au cours du trimestre de décembre après que la plus grande usine de fabrication d’iPhone au monde à Zhengzhou, en Chine, a été touchée par une épidémie de Covid et des manifestations de travailleurs.

Samsung, le deuxième acteur mondial des smartphones, a vu ses expéditions baisser de 15,6 % en glissement annuel à 58,2 millions d’unités. Samsung n’a pas sorti de tout nouveau smartphone phare pour le quatrième trimestre, mais organise un événement le 1er février au cours duquel il est susceptible de montrer son nouvel appareil.

fabricant d’électronique chinois Xiaomi , qui est arrivé en troisième position, a expédié 33,2 millions d’unités au quatrième trimestre de l’année, en baisse de 26,3 % sur un an. Il s’agit de la plus forte baisse parmi les cinq principaux acteurs du marché des smartphones, qui incluent également les fabricants chinois de smartphones Oppo et Vivo.

“Avec 2022 en baisse de plus de 11% pour l’année, 2023 devrait être une année de prudence car les fournisseurs repenseront leur portefeuille d’appareils tandis que les canaux réfléchiront à deux fois avant de prendre des stocks excédentaires”, a déclaré Anthony Scarsella, directeur de recherche chez IDC. .