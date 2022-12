Apple confirme qu’il utilise des capteurs d’appareil photo Sony pour ses iPhones

Tout le monde dans l’industrie des smartphones sait qu’Apple surveille étroitement ses fournisseurs et beaucoup les spécifications techniques de ses produits. La visite de Tim Cook dans les installations de Sony pour les capteurs CMOS est donc un gros problème.

Les analystes et les fans s’en doutaient depuis un moment maintenant et Tim Cook a finalement admis qu’Apple travaillait avec Sony depuis plus d’une décennie. Le PDG d’Apple a publié une photo du PDG de Sony, Kenichiro Yoshida, lui montrant une installation Sony.

La société basée à Cupertino n’est pas non plus très loquace sur ses fournisseurs de batteries, de puces et d’écrans, mais les analystes de la chaîne d’approvisionnement ont révélé que Corning fabrique les feuilles de verre avant et arrière d’Apple tandis que Samsung et LG fournissent la majorité des panneaux OLED. Les puces, bien sûr, proviennent des fabs de TSMC.

Cependant, l’accord Sony-Apple pour le matériel de l’appareil photo n’était pas encore confirmé et, à première vue, il ne se terminera pas de si tôt. Selon certains rapports, Sony travaille sur un nouveau capteur utilisant des technologies à semi-conducteurs, laissant entrer plus de lumière et réduisant les risques de sous-exposition ou de surexposition. Bien sûr, ce capteur se retrouvera dans les iPhones de la prochaine génération.

La source