Apple confirme que l’iPhone 16 est doté d’une nouvelle technologie de batterie avancée

Cette histoire a été mise à jour avec des détails sur les tailles de batterie de l’iPhone 16.

En juin, des fuites ont suggéré qu’Apple avait développé un nouveau moyen, soi-disant plus simple, de remplacer une batterie dans l’iPhone 16 (alors) inédit.

Les informations Apple a publié un article selon lequel elle avait développé une nouvelle technologie de « décollement adhésif induit électriquement » pour fixer la batterie du dernier iPhone, en remplacement des bandes adhésives. Apple a désormais confirmé que c’était le cas, selon Engadget.

Apple affirme que cette nouvelle technologie permettra aux propriétaires d’iPhone et aux réparateurs de changer la batterie plus rapidement et en toute sécurité. Elle fonctionne en faisant « passer un courant électrique à basse tension à travers le nouvel adhésif liquide ionique de la batterie », ce qui libère le bloc d’alimentation de son boîtier.

Auparavant, Apple utilisait de la colle pour fixer la batterie en place, une pratique que les spécialistes de la réparation se plaignaient d’être difficile à contourner. Il est intéressant de noter que le nouvel adhésif ionisé n’est présent que dans l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus, mais aucun des deux modèles Pro, comme TechCrunch rapports. Nous devrons attendre de voir quelle méthode les modèles Pro utilisent pour sécuriser les composants clés.

Les bandes adhésives utilisées depuis longtemps par Apple nécessitent une certaine habileté pour pouvoir les retirer et libérer ensuite la batterie. Ce n’est pas un processus facile pour un utilisateur ordinaire (sans expérience) qui souhaite mettre à niveau son appareil. Faciliter ce processus en administrant simplement une petite décharge électrique pourrait ouvrir la porte à des batteries remplaçables dans les futurs iPhones, voire dans l’iPhone 16.

Apple a pris certaines mesures, encouragées par la législation, qui facilitent légèrement le processus de remplacement d’une batterie. Le châssis interne repensé de l’iPhone 15 facilite le retrait du panneau arrière par rapport aux modèles précédents, offrant ainsi un accès plus simple à la batterie.

L’entreprise a également abandonné sa politique de jumelage de pièces, qui désactiverait les fonctionnalités liées à certains composants remplacés dans un iPhone sans l’autorisation de l’entreprise. Plus précisément, la batterie perdrait ses indicateurs de santé si une autre batterie d’iPhone était remplacée sans calibrage.

Ces changements pourraient signifier une nouvelle ère de batteries facilement interchangeables. Une pratique qui a disparu au cours des 10 dernières années, alors que les fabricants sont passés à des designs plus élégants et que les entreprises qui ont expérimenté des concepts modulaires, comme LG, ont disparu. Nous en saurons plus sur la facilité d’accès aux pièces internes de l’iPhone 16 lorsque les démontages seront diffusés sur YouTube, mais les changements actuels sont prometteurs pour les futurs iPhones.

Mise à jour du 20 septembre : Outre le nouveau boîtier de batterie et la technologie adhésive, nous savons désormais quelle est la taille des batteries de la gamme iPhone 16 d’Apple. La société n’a pas confirmé les tailles elle-même, mais elle a promis une augmentation de la durée de vie de la batterie sur toute la série iPhone 16.

Grâce aux nouvelles informations réglementaires du régulateur brésilien Anatel, via Blog sur iPhone (h/t Guide de Tom) nous pouvons voir précisément quelle est la taille des batteries de l’iPhone 16 et combien elles ont augmenté par rapport à l’iPhone 15.

iPhone 16 de base – 3561 mAh (en hausse de 6,34 %)

iPhone 16 Plus – 4674mAh (en hausse de 6,65%)

iPhone 16 Pro – 3582 mAh (en hausse de 9,40 %)

iPhone 16 Pro Max – 4685mAh (en hausse de 5,95%)

Le chiffre le plus important est l’augmentation de près de 10 % de la taille de la batterie de l’iPhone 16 Pro par rapport à son prédécesseur. Il faudra voir comment cela se traduit en termes d’autonomie réelle de la batterie et de temps d’écran, en particulier avec les fonctionnalités iOS plus exigeantes alimentées par l’IA à venir. Les améliorations d’efficacité et de température des nouvelles puces A18 et A18 Pro qui équipent les flagships d’Apple compenseront toutefois une partie de cela.