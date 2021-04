Hier, Siri a joué le rôle de leakster et a révélé que le prochain événement d’Apple aura lieu le 20 avril. Maintenant, Apple a publié une confirmation officielle pour l’événement Spring Loaded. Le discours d’ouverture débutera à 10h PDT / 17h UTC et sera diffusé sur Apple.com ainsi que sur YouTube en direct depuis Apple Park, Cupertino.

Apple SVP Marketing, Greg Joswiak a également publié un teaser sur son profil Twitter montrant le même logo Apple qui semble être noté avec un crayon – faisant peut-être allusion à un nouvel Apple Pencil.

Tellement excité pour celui-ci! Encore sept jours. 👀 pic.twitter.com/PVJFcESqh8 – Greg Joswiak (@gregjoz) 13 avril 2021

La grande attente pour l’événement de la semaine prochaine est le lancement du nouvel iPad Pro 12,9 pouces avec un écran mini-LED et le chipset A14X. On parle également d’un iPad Pro 11 pouces rafraîchi aux côtés d’un nouvel iPad Mini, de nouveaux AirPods et de l’arrivée tant attendue des AirTags qui seront l’alternative d’Apple aux trackers Tile.